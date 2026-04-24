El cierre del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 promete un desenlace vibrante, con un duelo directo por la cima entre Los Chankas y Alianza Lima, separados apenas por tres puntos que mantienen la tensión al máximo. La campaña del conjunto de Andahuaylas, dirigido por Walter Paolella, ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato: invicto tras once jornadas, ha logrado instalarse en lo más alto de la tabla con 29 unidades, sorprendiendo a propios y extraños. Detrás aparece Alianza Lima, que con 26 puntos no pierde el paso y sigue firme en la lucha por recuperar el liderato. La diferencia es mínima, el margen de error casi inexistente y el cierre del torneo se perfila como una definición intensa, donde cada partido puede cambiarlo todo y el título aún está completamente abierto. En este contexto, Pedro García se animó a dar un pronóstico que, de cumplirse, podría resultar basten irónico para los hinchas blanquiazules, sobre todo porque incluye a Hernán Barcos.

Pedro García y su polémico pronóstico sobre Alianza Lima en la fecha final del Apertura: “Podrá Hernán Barcos arrebatarle el título...”

Quedan seis fechas decisivas en las que cada partido se jugará con la intensidad de una final, en un cierre de torneo donde cualquier tropiezo puede cambiar por completo la tabla.

Dentro de ese tramo crucial, destaca el duelo de la jornada 16 entre los ‘íntimos’ y los ‘guerreros’, que se disputará en Matute y promete ser un encuentro determinante en la definición del campeonato, con ambos equipos obligados a responder en el momento más exigente de la temporada.

El periodista planteó un final bastante particular para el equipo de Pablo Guede, en caso de que el campeonato llegue a definirse en la última fecha.

En esa situación, el conjunto victoriano tendría que enfrentar a FC Cajamarca, liderado en el ataque por el ‘Pirata’, en un duelo que podría convertirse en decisivo para el desenlace del torneo, cargando el cierre de la temporada con un matiz casi simbólico y lleno de tensión deportiva.

“Si no se produjera la vuelta olímpica de Matute, Alianza Lima llegará a jugar contra FC Cajamarca la determinación de la apertura y va a jugar seguramente contra Hernán Barcos. La final puede ser de novela porque puede pasar que el goleador histórico extranjero de Alianza Lima, que es Barcos, los va a recibir en Cajamarca. ¿Podrá Barcos hacer un gol que le arrebate un título a Alianza Lima? Es un final de novela. Imagínate el partido en donde ocurre esa alternativa. No digo que pase, que exista la alternativa", indicó el ‘Internacional’ en Vamos al VAR.

Resultados de los partidos de pendientes de la fecha 10

Miércoles 22 de abril

Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético | Finalizado

Grau 4-1 Sporting Cristal | Finalizado

Cusco 1-0 FC Cajamarca | Finalizado

Universitario 4-1 Deportivo Garcilaso | Finalizado

Jueves 23 de abril

Los Chankas 1-0 Cienciano | Finalizado

Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura

Sábado 25 de abril

- CD Moquegua vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio 25 de Noviembre)

- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra)

- Sport Boys vs Juan Pablo II (19:00 horas / estadio Miguel Grau)

Domingo 26 de abril

- UTC vs Cienciano (11:00 horas / estadio Héroes de San Ramón)

- Cusco FC vs Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Atlético Grau vs Alianza Lima (15:30 horas / estadio IPD Mansiche)

- Universitario vs Alianza Atlético (18:00 horas / estadio Monumental)

Lunes 27 de abril

- ADT vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Unión Tarma)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)