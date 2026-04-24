Por Redacción EC

El cierre del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 promete un desenlace vibrante, con un duelo directo por la cima entre Los Chankas y Alianza Lima, separados apenas por tres puntos que mantienen la tensión al máximo. La campaña del conjunto de Andahuaylas, dirigido por Walter Paolella, ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato: invicto tras once jornadas, ha logrado instalarse en lo más alto de la tabla con 29 unidades, sorprendiendo a propios y extraños. Detrás aparece Alianza Lima, que con 26 puntos no pierde el paso y sigue firme en la lucha por recuperar el liderato. La diferencia es mínima, el margen de error casi inexistente y el cierre del torneo se perfila como una definición intensa, donde cada partido puede cambiarlo todo y el título aún está completamente abierto. En este contexto, Pedro García se animó a dar un pronóstico que, de cumplirse, podría resultar basten irónico para los hinchas blanquiazules, sobre todo porque incluye a Hernán Barcos.