Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, es un comunicador que suele generar controversia con sus comentarios. Tras la eliminación de Alianza Lima en la fase previa de la Copa Libertadores, frente al debutante 2 de Mayo, el periodista no desaprovechó la ocasión para cuestionar a los jugadores del equipo ‘íntimo’. El conductor de “A Presión” atacó duramente al plantel y su recriminación se volvió viral.

¡Perdió los papeles! Mr. Peet ‘enciende’ las redes sociales tras furiosa reacción en vivo por eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo: “No se puede creer”

“No se puede creer la forma de cómo le empatan a Alianza. Pésimo partido. Hoy Alianza hizo de todo para quedar eliminado. Hizo todo mal. No hay juego. Guede no cree en el tránsito por el centro. No funcionaron. Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia internacional para no ir hasta Juan Caballero. No puede ser”, dijo el narrador en ‘Madrugol’.

¿Por qué Paolo Guerrero no pateó el penal ante 2 de Mayo? Esto dijo Pablo Guede

Pablo Guede, entrenador de Alianza, señaló que el plantel ensayó penales desde el punto de los 12 pasos antes del partido de vuelta por la Copa Libertadores. El DT destacó que Eryc Castillo venía ejecutando “muy bien”, aunque esta vez le tocó errar.

“Y lo del penal, a ver, están ellos y lo que pasa es que yo no me voy a meter en esas cosas, pero no estoy enojado porque ayer entrenamos los penales. Eryc los pateó muy bien también y hoy le tocó fallar. Entonces, ayer estuvimos entrenándolos todos”, contestó el estratega.

Diego Rebagliati sorprende y envía mensaje directo a los hinchas de Alianza Lima por Pablo Guede: “Quiere tener casi todo controlado”

En este contexto, Diego Rebagliati le envió un contundente mensaje a los hinchas del cuadro victoriano en relación a Pablo Guede, técnico del plantel ‘íntimo’. “Una sorpresiva derrota de Alianza Lima, que le complica las cosas, que lo obliga a salir a ganar en Lima. Fue uno de esos partidos en los que los técnicos quieren salir de héroes. Estos es algo a lo que el hincha de Alianza se va a tener que acostumbrar porque fueron a buscar un técnico que es así“, dijo el popular ‘Reba’ en ‘Fútbol Satélite’.

“No es que Guede se despertó y dijo ‘quiero inventar esto’. Él va a cambiar mucho, va a querer meterle la mano al equipo. Es un técnico muy intervencionista. Alianza se fue de un extremo, con un Gorosito que era más de confiar en los jugadores, aun técnico que quiere tener casi todo controlado, que es muy ansioso y quiere tener todo controlado”, agregó Diego.