Por Redacción EC

Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, es un comunicador que suele generar controversia con sus comentarios. Tras la eliminación de Alianza Lima en la fase previa de la Copa Libertadores, frente al debutante 2 de Mayo, el periodista no desaprovechó la ocasión para cuestionar a los jugadores del equipo ‘íntimo’. El conductor de “A Presión” atacó duramente al plantel y su recriminación se volvió viral.

¡Perdió los papeles! Mr. Peet ‘enciende’ las redes sociales tras furiosa reacción en vivo por eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo: “No se puede creer”
