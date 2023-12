Este jueves 7 de diciembre se llevó a cabo el esperado sorteo de la Copa América 2024 que se realizará en los Estados Unidos. La selección peruana integra el grupo A junto a Argentina, Chile y el ganador del partido entre Canadá y Trinidad y Tobago. Y es que, en la primera fecha del torneo habrá “Clásico del Pacifico” y ambas selecciones se encuentran sin entrenador por el momento, aunque una de las opciones para dirigir a la selección chilena es Ricardo Gareca.

¿QUÉ LE DIJO TALÍA AZCARATE A PERIODISTA CHILENO TRAS MENCIONARLE QUE “ESTÁ OBSESIONADA” CON RICARDO GARECA?

Luego de realizarse el sorteo de la Copa América en los Estados Unidos, el equipo de DirecTV Sports realizó una transmisión en vivo para comentar acerca de los grupos conformados y las posibilidades que tienen para pasar a la siguiente fase. La supuesta llegada de Ricardo Gareca a la selección chilena, ocasionó un intercambio de palabras entre la periodista nacional Talía Azcarate y el chileno Pablo Flamm.

“Antes decirle a Pablo que Ricardo Gareca vio el sorteo y ya no es más posibilidad luego del ‘clásico del Pacífico’ en este arranque de la Copa América del 21 de junio de 2024″, empezó revelando la periodista deportiva a su colega.

Al escuchar lo que mencionó la peruana, Flamm no dudo en responder afirmando que Talía tiene una obsesión con el técnico argentino: “Bueno, pero Talía está obsesionada con que no vaya a Chile“. A lo que Azcárate replicó: “No es una obsesión, pero creo que no va a pasar”.

Asimismo, se le preguntó acerca del grupo que integra la Bicolor y las opciones que tiene para pasar a octavos de final y dijo: “Me gusta el arranque con el clásico, porque estamos en una situación muy similar con Chile. Veremos que pasa para junio todavía y luego Canadá o Trinidad y Tobago, que debería ser Canadá, pero se tiene que jugar el partido. Luego cerrar en Miami con Argentina. Creo que hay que hacer la tarea en los primeros dos partidos y luego tentar superar la fase de grupos”.

FIXTURE COMPLETO DE LA COPA AMÉRICA 2024

Grupo A

Fecha 1

20 de junio: Argentina vs. Canadá/Trinidad y Tobago (Mercedez Benz Stadium, Atlanta)

21 de junio: Perú vs. Chile (AT&T Stadium, Arlington)

Fecha 2

25 de junio: Argentina vs. Chile: MetLife Stadium, New Jersey)

25 de junio: Perú vs. Canadá/Trinidad y Tobago (Children’s Mercy Park, Kansas City)

Fecha 3

29 de junio: Argentina vs. Perú (Hard Rock Stadium, Miami)

29 de junio: Chile vs. Trinidad y Tobago (Exploria Stadium, Orlando)

Grupo B

Fecha 1

22 de junio: México vs. Jamaica (NGR Stadium, Houston)

22 de junio: Ecuador vs. Venezuela (Levi’s Stadium, Santa Clara)

Fecha 2

26 de junio: Ecuador vs. Jamaica (Allegiant Stadium, Las Vegas)

26 de junio: Venezuela vs. México (SoFi Stadium, Inglewood)

Fecha 3

30 de junio: Jamaica vs. Venezuela (Q2 Stadium, Austin)

30 de junio: México vs. Ecuador (State Farm Stadium, Glendale)

Grupo C

Fecha 1

23 de junio: Estados Unidos vs. Bolivia (AT&T Stadium, Arlington)

23 de junio: Uruguay vs. Panamá (Hard Rock Stadium, Miami)

Fecha 2

27 de junio: Uruguay vs. Bolivia (MetLife Stadium, New Jersey)

27 de junio: Estados Unidos vs. Panamá (Mercedez Benz Stadium, Atlanta)

Fecha 3

1 de julio: Estados Unidos vs. Uruguay (GEHA Field Stadium, Kansas City)

1 de julio: Panamá vs. Bolivia (Exploria Stadium, Orlando)

Grupo D

Fecha 1

24 de junio: Brasil vs. Honduras/Costa Rica (SoFi Stadium, Inglewood)

24 de junio: Colombia vs. Paraguay (NGR Stadium, Houston)

Fecha 2

28 de junio: Brasil vs. Paraguay (Allegiant Stadium, Las Vegas)

28 de junio: Colombia vs. Honduras/Costa Rica (StateFarm Stadium, Glendale)

Fecha 3

2 de julio: Brasil vs. Colombia (Levi’s Stadium, Santa Clara)

2 de julio: Paraguay vs. Honduras/Costa Rica (Q2 Stadium, Austin)