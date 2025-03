Chile perdió 1-0 ante Paraguay y complicó sus chances de clasificación al Mundial 2026. Pese a que tuvo algunas ocasiones claras de gol, la ‘Roja’ no pudo reflejar en el marcador estas situaciones y terminó sin punto alguno en la jornada 13 de las Eliminatorias. A propósito de ello, un famoso periodista chileno criticó duramente a Ricardo Gareca, técnico de su selección. Aquí te contamos qué dijo el comunicador.

Periodista chileno ‘liquida’ a Ricardo Gareca y exige su salida de Chile: “Un técnico perdido, lo desilusionado que estoy”

Pablo Flamm, periodista de Direc TV Sports, dio un contundente mensaje recriminando el accionar del ‘Tigre’. “Llegó el momento que la ANFP diga ‘Hasta acá llegó’. No tiene con qué, un técnico perdido, un técnico sin ideas, un técnico como yo lo he definido Copy-paste. Tomó el molde de Venezuela, dijo ‘ah, como le gané a Venezuela, es lo mismo’. Y cuando tiene que hacer cambios para que el equipo tenga alguna novedad, también los hace mal”.

Asimismo, el comunicador agregó: “Hace ingresar a Diego Valdés por Aravena, y cinco minutos después hace ingresar a Cabral, a Zampredi y Aránguiz. No están mal esos nombres, pero Diego Valdés no es extremo, teniendo a Osorio, que puede gustarle o no, pero es más especialista que Valdés. Entonces el técnico confunde todo, enreda todo”.

Por último, Flamm volvió a recalcar los aspectos en los que Gareca tiene una deuda. “Insisto, fui uno de los que dije qué bueno que llegue Gareca. Podemos estar todo el programa enumerando los errores técnicos, tácticos y estratégicos que ha cometido. Lo desilusionado que estoy”.

Ricardo Gareca llevó a la Selección Peruana a un Mundial luego de 36 años de ausencia. (Foto: Getty Images) / Ron Jenkins

Programación y resultados de la fecha 13 de las Eliminatorias 2026

Jueves 20 de marzo

- Paraguay 1-0 Chile

- Brasil 2-1 Colombia

- Perú 3-1 Bolivia

Viernes 21 de marzo

- Ecuador vs Venezuela (16:00 horas / estadio Rodrigo Paz Delgado / canal 3 o 703 HD de Movistar TV)

- Uruguay vs Argentina (18:30 horas / estadio Centenario / canal 3 o 703 HD de Movistar TV)

Edison Flores celebra tras anotar el 3-1 de la Selección peruana ante Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026, el 20 de marzo de 2025. (Foto de Giancarlo Ávila / @photo.gec)

Las fechas que restan por jugar en las Eliminatorias 2026

Fecha 14 - marzo de 2025

Colombia vs. Paraguay | 25 de marzo

Venezuela vs. Perú | 25 de marzo

Bolivia vs. Uruguay | 25 de marzo

Argentina vs. Brasil | 25 de marzo

Chile vs. Ecuador | 25 de marzo





Fecha 15 - junio de 2025

Colombia vs. Perú | 4 de junio

Venezuela vs. Bolivia | 4 de junio

Paraguay vs. Uruguay | 4 de junio

Chile vs. Argentina | 4 de junio

Ecuador vs. Brasil | 4 de junio





Fecha 16 - junio de 2025

Uruguay vs. Venezuela | 9 de junio

Perú vs. Ecuador | 9 de junio

Brasil vs. Paraguay | 9 de junio

Bolivia vs. Chile | 9 de junio

Argentina vs. Colombia | 9 de junio

Fecha 17 - septiembre de 2025

Uruguay vs. Perú | 9 de septiembre

Colombia vs. Bolivia | 9 de septiembre

Brasil vs. Chile | 9 de septiembre

Paraguay vs. Ecuador | 9 de septiembre

Argentina vs. Venezuela | 9 de septiembre





Fecha 18 - septiembre de 2025

Perú vs. Paraguay | 14 de septiembre

Venezuela vs. Colombia | 14 de septiembre

Bolivia vs. Brasil | 14 de septiembre

Chile vs. Uruguay | 14 de septiembre

Ecuador vs. Argentina | 14 de septiembre