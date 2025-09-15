Universitario logró un verdadero triunfo de oro en la Liga 1 2025. El equipo merengue fue a Arequipa y venció 2-1 a Melgar en su propio terreno, trepando así hasta la cima en solitario de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. En este contexto, Jean Paul Cuadros, conocido periodista deportivo de América Deportes, expresó una frase que no pasó desapercibida sobre el favoritismo de la ‘U’ para ganar nuevamente el título nacional.

Periodista de América Deportes genera polémica sobre el favoritismo de Universitario de ser campeón nacional tras ganarle a Melgar: “No sé de qué estamos hablando”

En medio del análisis sobre lo que fue la victoria crema, con goles de Jairo Concha y Willians Riveros, en el programa Fútbol en América, el también reportero dejó en claro que los dirigidos por Jorge Fossati se han convertido en el candidato número uno para llevarse el campeonato nacional.

“El triunfo de la ‘U’ en Arequipa es un triunfazo por donde se le mire. Si este no es un golpe en la mesa para decir que es el mayor candidato, no sé de qué estamos hablando“, indicó Cuadros.

¿Cómo fue el Melgar vs. Universitario?

Recordemos que los arequipeños se pusieron adelante en el marcador a través de Jhonny Vidales. Sin embargo, los de Ate no claudicaron en sus esfuerzos y reaccionaron con tantos de Concha y Riveros, quien anotó de cabeza en los minutos finales del encuentro.

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 12 de septiembre

UTC 0-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Sport Huancayo 1-2 Los Chankas (Finalizado)

Sábado 13 de septiembre

Sport Boys 0-1 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Alianza Atlético 0-1 Juan Pablo II (Finalizado)

Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Domingo 14 de septiembre

Alianza Universidad 0-3 Cienciano (Finalizado)

Melgar 1-2 Universitario de Deportes (Finalizado)

Cusco FC 3-2 Sporting Cristal (Finalizado)

Descansa: Atlético Grau y ADT

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Martes 16 de setiembre

- ADT vs UTC (15:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

Miércoles 17 de setiembre

- Sporting Cristal vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Cienciano vs Sport Boys (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Jueves 18 de setiembre

- Ayacucho FC vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Las Américas de Ayacucho / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Alianza Universidad (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Por confirmar:

- Los Chankas vs Alianza Lima