A solo pocos días para que regresen las difíciles Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, muchas selecciones vienen preparándose para lo que será una nueva jornada futbolística. En cuanto a la selección peruana, el DT Óscar Ibáñez revelará su lista de convocados para los partidos contra Bolivia y Venezuela, lo que ha generado especulaciones en varios medios deportivos e hinchas sobre los nombres que podrían integrar esta nómina. Sin embargo, la periodista Ana Lucía Rodríguez expresó su disconformidad ante un posible llamado de Christian Cueva al equipo, debido a que no está en condiciones físicas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO LA PERIODISTA DE LA LIGA 1 MAX SOBRE UNA POSIBLE CONVOCATORIA DE CHRISTIAN CUEVA?

Según el periodista Eduardo Combe, la esperada lista de convocados de la selección peruana para enfrentar a Bolivia en Lima y Venezuela en Maturín será este domingo 9 de marzo cuando acabe la fecha 5 de la Liga 1. En ese sentido, esta nómina ha generado mucha intriga por saber quienes las integrarán, sobre todo, porque es el primer llamado del exguardameta.

En medio de tantas especulaciones, la periodista Ana Lucía Rodríguez, a través del programa ‘Hablemos de Max’, se refirió a la posible convocatoria de Christian Cueva y mostró su desacuerdo, ya que no tiene ningún merecimiento para estar en el equipo, además de que no está en óptimas condiciones físicas. “No creo que Cueva esté en la convocatoria. Pero qué ha hecho Cueva para estar, no te pases, Cueva no ha hecho nada para estar. Metió un gol de penal (Con Cienciano) ni siquiera está físicamente bien, se le ve que todavía está barrigoncito”, indicó la comunicadora.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE SU POSIBLE REGRESO A LA SELECCIÓN PERUANA?

Luego de que Cienciano derrotara a ADT por penales y lograra clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025, uno de los jugadores que se mostró feliz por este objetivo fue Christian Cueva, quien no dudó en responder a las preguntas que le realizó la prensa en torno a un posible llamado a la selección peruana. El popular ‘Aladino’ mencionó que hasta el momento no ha conversado con Óscar Ibáñez, pero que le desea todo lo mejor en este nuevo proceso con la Bicolor.

Ana Lucía Rodríguez expresó su disconformidad ante un posible llamado de Christian Cueva al equipo, debido a que no está en condiciones físicas.

“No he conversado nada con Ibáñez, pero la selección siempre está ahí, tal como lo dije en alguna oportunidad. Le deseo lo mejor a Óscar Ibáñez, creo que es un persona que conoce mucho al grupo, estuvo con Ricardo Gareca y ya lo conocemos cuando era seleccionado, era un gran arquero, las mejores vibras para él”, fue el tajante comentario que dejó Cueva ante la pregunta de los comunicadores.

¿CUÁNTO GANAN LOS TÉCNICOS DE SELECCIONES EN SUDAMÉRICA?

Según datos de Finance Football, Ricardo Gareca se encuentra dentro del top 3 de los entrenadores mejor pagados en las Eliminatorias Sudamericanas con un sueldo de 3.7 millones de dólares anuales (166 mil 666 dólares mensuales), solo siendo superado por Marcelo Bielsa y Dorival Júnior. Y es que, gracias al buen antecedente que dejó el ‘Tigre’ al mando de la selección peruana durante siete años, logró que su valor aumentara en la región. Como se recuerda, el técnico argentino pudo clasificar con la Bicolor al Mundial Rusia 2018 después de 36 años, llegó a la final de la Copa América 2019 y, por último, disputó una vez más el repechaje para el Mundial Qatar 2022. A continuación, estos son los llamativos sueldos que cobran los entrenadores en Sudamérica: