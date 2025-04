En una reciente entrevista, el periodista de Liga 1 Max, Gustavo Peralta, sorprendió al revelar su explícito deseo de que Universitario de Deportes se consagre tricampeón en la temporada 2025. Durante su participación en el podcast “Pase Filtrado en Línea”, Peralta detalló los motivos que sustentan esta particular esperanza, ligada directamente a su extensa cobertura del club crema desde hace muchos ños y al impacto que un nuevo título tendría en su trabajo diario. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ GUSTAVO PERALTA ESPERA QUE UNIVERSITARIO DE DEPORTES SEA TRICAMPEÓN NACIONAL EN ESTE 2025?

En diálogo con el periodista Piero Cavagna en el podcast “Pase Filtrado en Línea”, Gustavo Peralta reveló su deseo de que la “U” sea tricampeón este año. “¿Quién quiero que gane el campeonato? Universitario. ¿Quien quiero que sea tricampeón? La ‘U’”, señaló.

El comunicador explicó que su anhelo se fundamenta en su extensa trayectoria cubriendo al conjunto crema. Según sus propias palabras, la razón principal radica en el impacto positivo que un nuevo título de Universitario tendría en su labor profesional.

“Por la sencilla razón de que yo cubro Universitario desde 2011. Entonces... ¿Cómo no me va a favorecer si la “U” campeona? Es mucho mejor para mí. O sea, mi cobertura, mi día a día, el trabajo, es mejor hablar de un equipo como la “U”, en este caso que cubro, en ganador que en perdedor”, aseguró Peralta.

De esta manera, dejó entrever que el éxito deportivo del club al que sigue de cerca facilita y enriquece su trabajo periodístico diario.

¿QUÉ DIJO GUSTAVO PERALTA SOBRE RAÚL RUIDÍAZ Y SU FALLIDO FICHAJE A UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

El periodista Gustavo Peralta ofreció detalles sobre el intento de Universitario de Deportes por fichar a Raúl Ruidíaz para la temporada 2025. Según sus declaraciones, el delantero era la prioridad en el mercado de pases para Manuel Barreto, director deportivo de la “U”, y existía un consenso generalizado sobre su incorporación.

“El primer jugador por el que Manuel Barreto va en el mercado de pases 2025 es Raúl Ruidíaz. A partir de ese punto, él era el que quería, todos querían. Bustos habló con Ruidíaz, Ruidíaz quería”, reveló Peralta.

Sin embargo, la negociación se truncó debido a una combinación de factores. “Hubo un tema económico. Luego lo que viene son una serie de situaciones y análisis no deportivas que hacen que la “U” decida no contratar a Ruidíaz”, explicó el periodista.

Peralta también señaló el sentir actual del jugador tras su fallida llegada a Ate, donde jugó por siete temporadas en el pasado. “Yo creo que Ruidíaz hoy está muy molesto y no quiere saber nada de la “U””, afirmó. Incluso, especuló sobre el posible destino del atacante si otro club limeño lo hubiera contactado: “Yo estoy convencido de que si Cristal lo llamaba, él jugaba por Cristal. Cristal nunca lo llamó. Él quería jugar en Lima”.

¿QUÉ OPINIÓN COMPARTIÓ GUSTAVO PERALTA SOBRE SPORT BOYS?

Hablando sobre el fútbol peruano, el periodista Gustavo Peralta abordó la pregunta sobre si Sport Boys podría ser considerado el cuarto grande del balompié nacional, respondiendo que la idea es un “Disparate”.

Si bien esta respuesta fue controversial a primera instacia, luego brindó una afirmación aún más tajante, lo cual podría generar debate entre los aficionados de otros clubes.

“Respeto que el hincha de Cristal diga: “No, soy el tercero, soy el segundo, soy el primero”. Por arraigo, por historia, por un tema social, por un tema de arraigo principalmente, Sport Boys es el tercer grande”, señaló.

Esta afirmación sobre la grandeza del Sport Boys no fue el único comentario llamativo del periodista respecto al cuadro rosado. Ante la pregunta sobre si un eventual campeonato del equipo chalaco se acercaría al día más feliz de su vida, Peralta respondió con una mezcla de incertidumbre y esperanza: “Yo no me imagino lo que va a ser en el momento que toque ser campeón nacional, ¿no? Espero estar vivo para eso”.