Alianza Lima aprovechó su condición de local y superó con autoridad a Universidad Católica de Ecuador. Gracias a un juego sólido y goles claves, los victorianos se impusieron por 2-0, dejando encaminada su clasificación a la siguiente ronda del torneo. Con este resultado, llegan al encuentro de vuelta, programado en Quito para el miércoles 20 de agosto, con una ventaja significativa.

En este contexto, José Chávarri, conocido periodista deportivo, exaltó la labor de todo el equipo blanquiazul, sin embargo, resaltó por encima del resto la labor del golero Guillermo Viscarra. Cabe resaltar que el arquero se encargó de evitar varios goles del equipo ecuatoriano.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Este es de esos partidos que, cuando el colectivo no te responde, las individualidades terminan resolviendo. Creo que, a grandes rasgos, el resultado ha sido justo. Antes decía que este partido debía acabar 7-2. Viscarra, para quienes piensan que no te salva los partidos, hoy ha sido la estrella”, indicó Chávarri en ‘Al Ángulo’.

Recordemos que Viscarra llegó a Alianza Lima en esta temporada. El guardameta cuenta con gran experiencia, pues es habitual convocado a la selección boliviana para jugar las Eliminatorias.

¿Qué dijo el técnico Néstor Gorosito sobre su triunfo en Copa Sudamericana?

Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, se refirió a lo que fue el triunfo de su equipo. “En el primer tiempo estábamos más cerca del segundo que del primero, estábamos muy acelerados yen el momento que estábamos un poquito confusos encontramos los goles”, dijo en conferencia.

Asimismo, el popular ‘Pipo’ agregó: “Físicamente el equipo está muy bien y por eso ganamos. Hoy ganamos el primer tiempo, falta el segundo en la altura, con tranquilidad. Va a ser difícil como todos los que nos tocó”.

Por último, el argentino reveló cuáles son sus deseos de cara al futuro. “Somos de tener planificación larga. Hace 15 días dimos los dos meses del cronograma de trabajo tanto de agosto-septiembre, y días libres que daremos el plantel. Me siento cómodo en el club Alianza Lima. Dios quiera que nos podamos quedar”.

Partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Viernes 15 de agosto

- Atlético Grau vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Municipal Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (20:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

Sábado 16 de agosto

- Alianza Universidad vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- UTC vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio Germán Contreras Jara / L1 Max y Liga 1 Play)

- Binacional vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Guillermo Briceño Rosamedina / L1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max y Liga 1 Play)

Domingo 17 de agosto

- Sport Huancayo vs Universitario de Deportes (12:00 horas / estadio IPD de Huancayo / L1 Max y Liga 1 Play)

- Melgar vs Ayacucho FC (15:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max y Liga 1 Play)

- Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)