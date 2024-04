Tras la reciente derrota de Liga Deportiva Universitaria (LDU) ante Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2024, el periodista ecuatoriano Luis Miguel Baldeón Loza, conocido popularmente como el ‘Loco’, ha capturado la atención pública con un apasionado discurso, donde analizó con cabeza fría la situación que viven los albos e invitó a que haya respeto por el vigente campeón de la Copa Sudamericana.

¿QUÉ DIJO EL ‘LOCO’ BALDEÓN TRAS LA DERROTA DE LDU DE QUITO ANTE LA “U”?

En un intento de poner las cosas en perspectiva y llamar a la calma, el ‘Loco’ Baldeón utilizó el espacio del medio “El Futbolero Ecuador” para criticar a aquellos fanáticos del fútbol ecuatoriano que se burlan del reciente resultado negativo de LDU de Quito.

“¿De qué te ríes? Se perdió un partido. Es un mal comienzo. Punto”, comenzó diciendo el periodista, para luego explicar que no se perdió ante un rival menor. “Al frente está Universitario de Deportes, el primer finalista del Pacífico en Copa Libertadores. Campeón de Perú con el profesor Bustos. Universitario no es una ‘papa frita’. Se perdió nada más”, sostuvo.

Seguidamente, explicó que la derrota de los albos no debe ser motivo de constantes burlas. “Yo no creo que sea motivo de burla, de deshorna, de mesquindad por parte de los ecuatorianos que no son hinchas o no son identificados con Liga Universitaria. Como solîa decir o suele decir Fabián Gallardo Moscoso: ‘Esto es paso a paso, se ha perdido una batalla pero no la guerra’”, expresó.

En esta línea, el popular ‘Loco’ Baldeón pidió desdramatizar la situación actual de LDU, recordando que el torneo consta de seis partidos y que aún hay 18 puntos en disputa. De acuerdo con el comunicador, este revés no es más que el primer escalón de un largo camino que tiene por delante el equipo ecuatoriano. Con una historia rica en éxitos, incluyendo el título de “reina del Pacífico” y cinco estrellas internacionales, LDU tiene todo para demostrar su valía en los encuentros venideros.

¿QUÉ PEDIDO HIZO EL ‘LOCO’ BALDEÓN A LOS AFICIONADOS DE OTROS EQUIPOS Y DIRIGENTES?

El periodista hizo un llamado a la comunidad ecuatoriana, a los fanáticos de LDU y a sus dirigentes, a mantener la calma y el aplomo ante estos “momentos de turbulencia”. Aseguró que es vital mantener el espíritu positivo y el apoyo incondicional al equipo, especialmente cuando se navega por aguas agitadas.

A nombre de “las fuerzas vivas”, de la hinchada, del directorio y del profesor Josep Alcácer (DT de LDU de Quito), extendió un mensaje de tranquilidad y confianza hacia el futuro. Este gesto de unidad y apoyo mutuo no solo refleja la resiliencia de LDU, sino también la fortaleza del fútbol ecuatoriano en su conjunto.

La pasión y el compromiso expresados por el periodista no solo demuestran la importancia del fútbol como deporte, sino también su capacidad para unir a las personas en torno a valores compartidos de respeto, perseverancia y apoyo mutuo.