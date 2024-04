Pese a que dejó una buena impresión, Alianza Lima no pudo debutar con un triunfo en la Copa Libertadores 2024 y empató 1-1 ante Flumimense. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo tuvo varias ocasiones de gol para anotar el segundo tanto, de las cuales dos estuvieron en los pies de Cecilio Waterman, quien fue muy criticado en redes sociales. Debido a ello, un periodista y compatriota del atacante salió en su defensa con un polémico comentario en X (antes Twitter).

Periodista panameño defiende a Waterman de las críticas y se burla de Alianza Lima: ¿”Por qué tanto odio?”

El periodista panameño que generó controversia en X es José Miguel Domínguez. El comunicador no tuvo mejor idea que defender al delantero aliancista dándole una indirecta al club blanquiazul en relación a la última final que perdió ante Universitario.

“¿Por qué tanto “odio” con el delantero panameño Cecilio Waterman por parte de los seguidores del segundón del fútbol peruano? No lo entiendo…”, publicó Domínguez.

¿Por qué tanto "odio" con el delantero panameño Cecilio Waterman por parte de los seguidores del segundón del fútbol peruano? No lo entiendo…



Punto y pelota. #MentiraNoEs 🐐💣 — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) April 4, 2024

¿Cómo reaccionaron los hinchas de Alianza Lima?

Esto, como se esperaba, provocó la reacción de los fanáticos ‘Íntimos’. “Está mal que escribas ese tipo de comentarios”, “Respeta al país en donde juega tu compatriota”, “No eres profesional”, “Waterman es un buen delantero, pero tú eres un mal periodista”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

¿Qué ocasiones de gol falló Waterman ante Fluminense?

El atacante centroamericano tuvo la posibilidad de marcar en el primer tiempo, luego de una gran jugada individual de Kevin Serna, quien se sacó a dos defensores rivales. Sin embargo, su remate fue demasiado débil.

Luego, apenas comenzó la segunda etapa, en un contragolpe muy bien logrado, el panameño quedó a mano a mano ante el golero visitante. Lamentablemente, el disparo cruzado del jugador extranjero salió apenas afuera.

Hinchas de Alianza Lima indignados en redes por goles fallados de Waterman ante Fluminense: “Ya está pateando a lo loco”

Los hinchas no tuvieron clemencia y criticaron duramente a Waterman en redes sociales por los goles fallados. “Por Waterman no ganamos el partido, así de simple, faltó un delantero de más jerarquía”, “Waterman le debe una a todo Alianza Lima. Cualquier resultado que no sea victoria es enteramente su culpa”, “A Serna lo dejaba ahí aunque esté cansado y sacaba a Waterman, es psicológico para los defensas”, “Waterman ya está pateando a lo loco”, “Waterman no justifica su contratación”, “Les dije que no era delantero para Alianza”.

¿Qué dijo el técnico de Alianza Lima sobre el empate ante Fluminense?

Alejandro Restrepo, técnico de Alianza Lima, habló en conferencia de prensa y analizó lo sucedido. “Sentimos que Ángelo no atajó situaciones claras de gol, que no sufrimos, más allá de que el control del partido lo tuvimos defensivamente, ellos con la bola donde son muy buenos. Sabíamos que estábamos jugando contra un gran rival con muy buenos jugadores, que tienen un estilo de juego muy definido. Creo que hoy Alianza lo pudo haber ganado”, dijo el estratega colombiano.

Luego, el entrenador hizo hincapié en el reconocimiento que tuvo la hinchada hacia sus dirigidos: “No recuerdo haber recibido gol de pelota parada hasta hoy, tuvimos un momento de desconcentración, el rival tiene una buena técnica de cobro, encuentra la pelota y creo que hoy hemos perdido esa oportunidad de arrancar con tres puntos en la Copa. Lo que tiene que quedar adentro para nosotros es cómo nos esforzamos, cómo llevamos el plan del partido adelante, cómo al final nuestra gente nos aplaude por el esfuerzo”.

Por último, Restrepo señaló que tiene confianza seguir compitiendo de la mejor manera, pues se queda tranquilo con el rendimiento de su equipo. “Sabemos que este es un campeonato donde los detalles son importantes, eso nos tiene que quedar de enseñanza, pero que también vemos un equipo que puede competir, un equipo que hoy salió, lo dio todo, se entregó, compitió ante el actual campeón y que si seguimos viendo esta versión del equipo seguramente vamos a tener muchas más alegrías que tristezas”.

