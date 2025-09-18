Alianza Lima juega este jueves ante Universidad de Chile un duelo trascendental en sus aspiraciones de seguir avanzando en la Copa Sudamericana. Por la ida de los cuartos de final, el cuadro blanquiazul buscará conseguir un buen resultado que les permita ir tranquilos a tierras chilenas para disputar el choque de vuelta. En este contexto, un un periodista se volvió viral por un particular comentario sobre la concentración del cuadro dirigido por Néstor Gorosito.

En el programa ‘Al Ángulo’, el periodista conocido como ‘Cheloneta’ hizo hincapié en que casi no habían hinchas aliancistas alrededor del hotel donde se hospeda el plantel del conjunto victoriano, algo que llamó la atención en redes sociales.

“Hay solamente un hincha en Miraflores, en el hotel de concentración de Alianza Lima. Ha sido una noche tranquila, no ha habido banderazo de la hinchada ‘Blanquiazul’ aquí en el distrito”, comentó el reportero de Movistar Deportes.

Recordemos que los fanáticos suelen organizar los denominados banderazos en la noche previa al duelo que sostendrán sus respectivos clubes, más aún cuando se trata de un duelo trascendental como el que afrontará Alianza.

