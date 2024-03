Sporting Cristal y Melgar no pudieron avanzar en las fases previas de la Copa Libertadores 2024 y solo quedan dos clubes que representarán a nuestro país en dicho torneo continental: Alianza Lima y Universitario. En este contexto, se ha vuelto viral un video en el que periodistas chilenos desprecian al fútbol peruano y, en especial, al cuadro blanquiazul. Ellos aseguran que los equipos peruanos no tienen el nivel necesario que exige la competencia.

Periodistas chilenos desprecian al fútbol peruano en la previa de la Copa Libertadores: “No pasa nada, con Alianza no pasa nada”

Todo se dio en el programa “Deportes en Agricultura”. Mientras estos comunicadores iban revisando los posibles grupos que se darían en la Libertadores, uno de ellos minimizó el accionar de los clubes peruanos.

“Está The Strongest, Universitario, cuadro peruano, está el Deportivo Táchira, Rosario Central, Alianza Lima. Alianza, Millonarios, Talleres”, dijo uno de los periodistas. Enseguida, su colega lo interrumpió para decirle que “con Alianza no pasa nada, los equipos peruanos no pasa nada, son como los chilenos, no pasa nada”.

Luego, uno de los conductores de dicho espacio agregó: “La ‘U’ en Perú viene mejor que Alianza. Ha ganado los clásicos y estuvo Fossati. Fossati fue campeón con Universitario”.

¿Cuándo se conocerán los rivales de Universitario y Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 se llevará a cabo el lunes 18 de marzo, como anunció la Conmebol a través de sus redes sociales. Este evento dará a conocer los rivales que enfrentarán Universitario de Deportes y Alianza Lima en el máximo torneo de clubes sudamericanos.

La ceremonia comenzará a las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitida por ESPN y Star Plus, así como también por el canal de YouTube de la Conmebol.

El sorteo contará con cuatro bombos que determinarán la composición de los grupos. Universitario y Alianza Lima estarán en el Bombo 3 junto a otros equipos sudamericanos como San Lorenzo, The Strongest, y Millonarios, entre otros. Este posicionamiento en el sorteo influirá en los posibles rivales y el nivel de dificultad de los partidos que enfrentarán en la fase de grupos.

Una vez completado el sorteo, los equipos peruanos podrán planificar su participación en la fase de grupos, que comenzará con la Fecha 1 el 3 de abril. Esto marca el inicio de una emocionante etapa del torneo continental, donde Universitario y Alianza Lima buscarán destacar en el escenario internacional y representar a Perú de la mejor manera posible.

Qué es la Copa Libertadores

La Copa Libertadores es un torneo anual internacional oficial de fútbol organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, creado en 1960 bajo la denominación de Copa de Campeones de América o Copa Campeones de América.

En 1965 el torneo adoptó el nombre «Libertadores» en honor a los líderes de las guerras de independencia hispanoamericanas y brasileña de América del Sur.

Copa Libertadores es uno de los más prestigiosos torneos en el mundo y la más prestigiosa competición a nivel de clubes de fútbol en Sudamérica.

La Copa Libertadores ha tenido diferentes formatos desde su creación. Al inicio, solo participaban los campeones de las ligas. En 1966, comenzaron a participar los subcampeones. En 1998, los equipos de México fueron invitados a competir y participaron de forma regular hasta el 2016, en el 2017 se retiraron del torneo por no lograr ajustarse al nuevo calendario aprobado para los años siguientes. En el año 2000 el torneo se expandió de 20 a 32 equipos.

Al menos cuatro clubes por país compiten en la Copa Libertadores, mientras que Argentina y Brasil tienen la mayor cantidad de clubes participantes. Tradicionalmente, se ha utilizado siempre una fase de grupos, pero el número de equipos por grupo ha variado en numerosas ocasiones. En la actualidad, desde la edición 2017, participan 47 clubes y se disputa anualmente desde enero hasta noviembre.

Desde 1989 el ganador de esta competición disputa la Recopa Sudamericana y, desde 2005, la Copa Mundial de Clubes, competición que reemplazó a la Copa Intercontinental, la cual se jugó de 1960 a 2004 entre el ganador del torneo y el campeón de Europa.

También, clasifica a la segunda fase de la siguiente Copa Libertadores. Asimismo, entre 1969 y 1998 el campeón disputaba la Copa Interamericana con el vencedor de la Copa de Campeones de la Concacaf. Y también desde 1993 hasta 1996, el campeón jugó la Copa de Oro con el ganador de la Supercopa Sudamericana, el campeón de la Copa Conmebol, y el campeón de la Copa Máster de Supercopa.

El club con más títulos es Independiente, de Argentina, con siete conquistas. El actual campeón del certamen es el equipo brasileño Flamengo, que logró su tercer título, tras jugar su segunda final de forma consecutiva.

