Perú apuesta en grande: así será el moderno estadio que albergará el debut del cricket en Lima 2027 | Foto: IPD
Perú apuesta en grande: así será el moderno estadio que albergará el debut del cricket en Lima 2027 | Foto: IPD
Por José Templo

Perú continúa avanzando en los preparativos para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 con una serie de proyectos que transformarán la infraestructura deportiva del país. Entre las obras más llamativas figura la construcción del primer estadio de cricket en territorio peruano, una sede diseñada para recibir el estreno oficial de esta disciplina en el certamen continental. El nuevo escenario contará con instalaciones que cumplirán los estándares internacionales y buscará impulsar el crecimiento de un deporte que aún es poco conocido a nivel nacional. Este proyecto forma parte de un amplio plan de inversión que también incluye la remodelación del Estadio Nacional y la modernización de otros recintos deportivos, con el objetivo de que el país esté preparado para albergar competencias de primer nivel y deje un legado para las futuras generaciones de deportistas.

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