Perú continúa avanzando en los preparativos para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 con una serie de proyectos que transformarán la infraestructura deportiva del país. Entre las obras más llamativas figura la construcción del primer estadio de cricket en territorio peruano, una sede diseñada para recibir el estreno oficial de esta disciplina en el certamen continental. El nuevo escenario contará con instalaciones que cumplirán los estándares internacionales y buscará impulsar el crecimiento de un deporte que aún es poco conocido a nivel nacional. Este proyecto forma parte de un amplio plan de inversión que también incluye la remodelación del Estadio Nacional y la modernización de otros recintos deportivos, con el objetivo de que el país esté preparado para albergar competencias de primer nivel y deje un legado para las futuras generaciones de deportistas.

¿CÓMO SERÁ EL ESTADIO QUE RECIBIRÁ EL DEBUT DEL CRICKET EN LIMA 2027?

El nuevo estadio de cricket será una de las principales novedades de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. La infraestructura contará con un campo oficial preparado para competencias internacionales y dispondrá de un edificio destinado a labores administrativas, además de espacios para atender las necesidades de los deportistas. La obra será ejecutada gracias al convenio firmado entre el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Con este escenario, Perú incorporará por primera vez una instalación especializada para esta disciplina, lo que permitirá desarrollar competencias oficiales y fomentar la práctica del cricket en el país una vez concluido el evento continental, según informa el IPD.

¿QUÉ OTRAS OBRAS SE EJECUTARÁN PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2027?

La inversión destinada a preparar la infraestructura deportiva supera los S/145 millones e incluye la renovación de diversos escenarios que recibirán competencias durante Lima 2027. Entre ellos figura el coliseo Eduardo Dibós, que será acondicionado para responder a las exigencias del torneo. También se realizarán trabajos en la Base Aérea Las Palmas, donde se disputarán las pruebas de tiro deportivo, así como en la Villa Deportiva Regional del Callao y la Escuela de Equitación del Ejército.

A estas mejoras se sumará un moderno centro tenístico en la Villa Panamericana de Villa El Salvador y nuevos espacios destinados a la escalada deportiva, ampliando la capacidad del país para albergar diferentes disciplinas.

¿POR QUÉ EL ESTADIO NACIONAL SERÁ REMODELADO ANTES DE LIMA 2027?

El principal recinto deportivo del país también será sometido a una importante renovación para adecuarse a los requerimientos internacionales del certamen. Los trabajos contemplan mejoras en la cubierta, las tribunas, los palcos, los servicios higiénicos y la señalización, con el propósito de ofrecer mejores condiciones tanto para los deportistas como para los espectadores.

Esta intervención llega después de los inconvenientes registrados tras un festival musical realizado en marzo de 2026, cuando el estado del campo de juego obligó a ejecutar labores de recuperación.

De cara a 2027, el IPD anunció que el Estadio Nacional estará dedicado exclusivamente a actividades deportivas, dejando de lado la realización de conciertos para preservar sus instalaciones durante el desarrollo de las competencias.