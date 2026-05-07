El país continúa apostando por el fortalecimiento de su infraestructura deportiva y, en ese camino, se encuentra próximo a incorporar un nuevo estadio que promete destacar entre los más modernos y de mayor capacidad del Perú. En los últimos años, la necesidad de contar con mejores escenarios para el desarrollo del fútbol nacional se hizo cada vez más evidente. Muchos recintos mostraban limitaciones tanto en su capacidad como en sus condiciones, lo que impulsó a instituciones públicas y también a actores privados a involucrarse en proyectos de renovación y construcción. En ese contexto, surge esta nueva obra deportiva, que busca no solo ampliar la oferta de estadios, sino también elevar el estándar de los espacios destinados a la práctica del fútbol en nuestro territorio. Con ello, se espera mejorar la experiencia de jugadores y aficionados, además de fortalecer el desarrollo de competencias a nivel nacional.

¡Perú tendrá un nuevo coloso! Arranca la construcción de un estadio que promete ser histórico y uno de los más grandes del país: ¿dónde estará y cuándo será utilizable?

En la región de Cusco ya se dio el primer paso para la construcción de un nuevo recinto deportivo que aspira a convertirse en uno de los más importantes del país. La ceremonia de colocación de la primera piedra marcó el inicio oficial de una obra largamente esperada.

El proyecto se levantará en la zona de Huasao, dentro del distrito de Oropesa, en la provincia de Quispicanchi. Se trata de un punto estratégico del Valle Sur cusqueño, donde se busca impulsar el desarrollo deportivo y generar un espacio de gran capacidad para competencias de alto nivel.

Con esta iniciativa, las autoridades apuntan a modernizar la infraestructura destinada al fútbol y otras disciplinas, respondiendo a una demanda creciente por escenarios mejor equipados fuera de la capital. La obra forma parte de un plan más amplio de inversión en deporte en la región, que busca descentralizar la actividad y ofrecer mejores condiciones para atletas y aficionados.

El proyecto del nuevo recinto deportivo en Cusco es una iniciativa impulsada por la Universidad Andina, institución que ya venía anunciando su desarrollo desde hace algunos años y que ahora ha puesto en marcha la primera etapa de construcción.

Esta fase inicial contempla una inversión superior a los 4 millones de soles, destinada a dar inicio a una obra que busca transformar la infraestructura deportiva de la zona y posicionar al sur del país como un punto clave para eventos de gran magnitud.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su capacidad proyectada: más de 36 mil espectadores. Con estas dimensiones, el estadio se perfila como uno de los más grandes del Perú, ubicándose por encima de recintos tradicionales como el de Matute, el Mansiche, el Miguel Grau del Callao y el estadio de la Universidad Nacional de San Marcos, entre otros escenarios emblemáticos del fútbol nacional.

¿Qué más debes saber sobre la construcción del nuevo estadio en Cusco?

La construcción del nuevo estadio en Cusco se desarrollará en tres etapas claramente definidas, con el objetivo de avanzar de manera progresiva hasta consolidar un recinto moderno y de gran capacidad.

En la primera fase, cuyo plazo estimado es de 180 días, se ejecutarán trabajos esenciales para el funcionamiento del complejo. Entre ellos destacan la instalación del sistema de drenaje, el riego automatizado del campo de juego, así como la implementación de servicios higiénicos y vestuarios, elementos básicos para el uso deportivo del estadio.

Luego, en una segunda etapa, el proyecto avanzará con la construcción del primer nivel de tribunas, que permitirá albergar a más de 23 mil espectadores. A ello se sumará la habilitación de estacionamientos subterráneos, además de espacios clave como una zona médica y un centro de alto rendimiento, orientado al desarrollo de atletas.

Finalmente, la tercera fase estará enfocada en completar la estructura principal del estadio. Allí se levantará el segundo anillo de tribunas, ampliando la capacidad total en aproximadamente 13 mil personas adicionales. También se incluirá el techado de las graderías, junto con la instalación de cabinas de transmisión y palcos VIP, que darán un perfil más moderno y funcional al recinto deportivo.

¿Cuándo estará listo el nuevo estadio de Cusco?

Según lo señalado por las autoridades de la Universidad Andina, el proyecto del nuevo estadio en Cusco tendría un horizonte de ejecución de aproximadamente cuatro años para su finalización total. De cumplirse el cronograma establecido, el moderno recinto deportivo estaría listo para el año 2030.