Por Redacción EC

El país continúa apostando por el fortalecimiento de su infraestructura deportiva y, en ese camino, se encuentra próximo a incorporar un nuevo estadio que promete destacar entre los más modernos y de mayor capacidad del Perú. En los últimos años, la necesidad de contar con mejores escenarios para el desarrollo del fútbol nacional se hizo cada vez más evidente. Muchos recintos mostraban limitaciones tanto en su capacidad como en sus condiciones, lo que impulsó a instituciones públicas y también a actores privados a involucrarse en proyectos de renovación y construcción. En ese contexto, surge esta nueva obra deportiva, que busca no solo ampliar la oferta de estadios, sino también elevar el estándar de los espacios destinados a la práctica del fútbol en nuestro territorio. Con ello, se espera mejorar la experiencia de jugadores y aficionados, además de fortalecer el desarrollo de competencias a nivel nacional.