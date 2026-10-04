La Bicolor cerrará su gira por Norteamérica ante Colombia en un partido que servirá como preparación para el próximo ciclo internacional. (Fuente: FPF)
La Bicolor cerrará su gira por Norteamérica ante Colombia en un partido que servirá como preparación para el próximo ciclo internacional. (Fuente: FPF)
Por Redacción EC

La selección peruana ya tiene todo listo para su último compromiso de la fecha FIFA de octubre. Perú vs. Colombia se medirán este martes 6 de octubre en Miami, en un encuentro que marcará el cierre de la gira norteamericana dirigida por Mano Menezes. El partido comenzará a las 6:45 p. m. (hora peruana) y podrá ser visto en territorio nacional a través de América TV, mientras que la cobertura digital también estará disponible mediante América tvGO.