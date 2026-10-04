La selección peruana ya tiene todo listo para su último compromiso de la fecha FIFA de octubre. Perú vs. Colombia se medirán este martes 6 de octubre en Miami, en un encuentro que marcará el cierre de la gira norteamericana dirigida por Mano Menezes. El partido comenzará a las 6:45 p. m. (hora peruana) y podrá ser visto en territorio nacional a través de América TV, mientras que la cobertura digital también estará disponible mediante América tvGO.

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia?

El amistoso entre Perú y Colombia está programado para las 6:45 p. m. en Perú y Colombia, mientras que en Miami el inicio será a las 7:45 p. m. En otros países de Sudamérica, el encuentro comenzará a las 8:45 p. m. en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El escenario será el Nu Stadium de Miami, recinto con capacidad para más de 26.000 espectadores.

Para los hinchas que quieran seguir el encuentro desde Perú, la transmisión estará a cargo de América TV. La señal también anunció que llevará los amistosos de la Bicolor durante esta fecha FIFA a través de sus plataformas. En consecuencia, el duelo ante Colombia podrá seguirse por televisión y mediante las opciones digitales habilitadas por América Multimedia.

¿Cómo llegan Perú y Colombia al partido?

La Bicolor llegará al compromiso con la necesidad de cerrar la gira con una actuación positiva. Perú perdió 4-1 ante Estados Unidos, empató 1-1 frente a México y posteriormente cayó 2-0 contra Canadá. El encuentro ante Colombia será, por ello, el cuarto y último partido de esta serie de amistosos internacionales antes de los compromisos programados para noviembre.

Colombia tampoco llega después de una victoria. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo empató 1-1 con México el 26 de septiembre y perdió 1-0 frente a Paraguay el 2 de octubre. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el duelo contra Perú será el cierre de su participación en esta fecha FIFA, también como parte de su proceso de preparación para los próximos desafíos internacionales.

Perú vs. Colombia: un partido que mira hacia el futuro

Más allá del resultado, el amistoso tendrá especial importancia para el proceso de Mano Menezes. La selección peruana atraviesa una etapa de renovación y estos partidos permiten al comando técnico evaluar jugadores, probar variantes y encontrar una base para los siguientes desafíos. El duelo ante Colombia será además la última presentación de la Bicolor en esta fecha FIFA de septiembre-octubre.

El partido también servirá como una nueva oportunidad para que Perú encuentre respuestas después de sus tres primeros encuentros de la gira. Colombia, por su parte, buscará cerrar su calendario con un triunfo después de sus resultados ante México y Paraguay. Con ambos equipos en procesos de preparación, el encuentro en Miami aparece como una prueba más dentro del camino hacia las próximas competiciones oficiales.