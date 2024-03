Perú vs Colombia EN VIVO y EN DIRECTO | Conoce todo sobre la fecha 4 del Sudamericano Femenino Sub-17 que enfrentará a la selección bicolor y la colombiana, el partido tendrá lugar este miércoles 20 de marzo del 2024 a las 6:30 p.m. (horal local de Colombia y Perú). El enfrentamiento se dará en el estadio Arsenio Erico en Asunción, Paraguay. ¿En qué canal ver Perú vs Colombia EN VIVO? Para sintonizar el Sudamericano Femenino Sub-17, podrás seguir la señal de Caracol HD 2 y RCN HD 2 desde Colombia. No te pierdas este partido que enfrenta a la selección tricolor tras su victoria frente a Argentina y vienen con grandes expectativas a la contienda futbolística contra la selección peruana.

