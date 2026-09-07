Universitario de Deportes, actual tricampeón de la Liga 1, se mantiene entre los principales protagonistas del Torneo Clausura 2026, generando una serie de expectativas entre sus hinchas. Así, luego de ocho jornadas, el cuadro crema viene de igualar 2-2 frente a Comerciantes Unidos y ya se prepara para su próximo desafío y rival directo: el clásico ante Alianza Lima. En ese sentido, a pocos días de disputarse una nueva jornada en el Estadio Alejandro Villanueva, Piero Quispe se pronunció sobre este esperado encuentro y destacó la importancia de conseguir una victoria que les permita mantenerse en la pelea por el campeonato. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO PIERO QUISPE SOBRE EL PARTIDO ANTE ALIANZA LIMA EN MATUTE?

Un nuevo clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará este sábado 12 de septiembre, desde las 8:00 p. m., en el Estadio Alejandro Villanueva, en un encuentro que ha generado gran expectativa entre los hinchas de ambos equipos. Así, una de las figuras del conjunto crema, Piero Quispe, se pronunció tras el amargo empate ante Comerciantes Unidos, resultado que dejó al equipo momentáneamente en el segundo lugar de la tabla. El mediocampista, quien no juega un clásico desde la final de la temporada 2023, mostró su entusiasmo por integrar el once titular que defina Héctor Cúper y aseguró que el equipo viene trabajando para alcanzar el objetivo trazado.

Asimismo, el futbolista de 25 años afirmó estar recuperado y trabajar a diario con el propósito de recuperar la titularidad, aunque reconoció que la decisión final dependerá del DT argentino. “Es un rival directo y vamos a salir con todo. Yo estoy bien, ya me siento bien físicamente, trabajo para estar en el 11, pero el profe es el que decide. Estoy bien, me siento feliz, tranquilo, con confianza y doy todo de mí para ser titular. Es un partido bastante bonito y es un clásico, es otro partido. Estamos concentrados todos porque es un bonito partido. Después de bastante tiempo volveré a jugar un clásico, voy a trabajar para poder ayudar a mis compañeros”, dijo Quispe.

FIXTURE DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN EL TORNEO CLAUSURA 2026