Por Redacción EC

Universitario de Deportes, actual tricampeón de la Liga 1, se mantiene entre los principales protagonistas del Torneo Clausura 2026, generando una serie de expectativas entre sus hinchas. Así, luego de ocho jornadas, el cuadro crema viene de igualar 2-2 frente a Comerciantes Unidos y ya se prepara para su próximo desafío y rival directo: el clásico ante Alianza Lima. En ese sentido, a pocos días de disputarse una nueva jornada en el Estadio Alejandro Villanueva, Piero Quispe se pronunció sobre este esperado encuentro y destacó la importancia de conseguir una victoria que les permita mantenerse en la pelea por el campeonato. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.