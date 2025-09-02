Piero Quispe es fichaje del Sydney FC de Australia y así reaccionó el DT de Pumas de México: “Veremos qué nos trae Santa Claus en setiembre”

Pese a que llegó generando gran expectativa entre la hinchada, Piero Quispe no seguirá en el Pumas UNAM. El mediocampista nacional estaría a punto de emprender una nueva aventura profesional en Australia, donde el Sydney FC aparece como su próximo destino. Aunque aún falta la confirmación oficial, todo indica que el traspaso está prácticamente cerrado.

Este giro en la carrera del joven volante, que dejaría el fútbol mexicano para probar suerte en una liga de menor exposición internacional, no ha pasado desapercibido por el entorno del equipo mexicano. Al respecto, el técnico del conjunto universitario, Efraín Juárez, no se guardó nada y envió un mensaje contundente sobre la decisión del jugador.

“Desearle lo mejor a Piero, que se va un poco lejos y es una decisión de él personalmente, porque tenía otras opciones, pero bueno. Estamos a la espera a ver qué nos trae Santa Claus en setiembre”, empezó diciendo el estratega.

“La realidad es que, hoy con lo que veo en mi equipo, ‘Maci’ entra y hace un gran partido, ‘Memo’ también. La verdad es que, lo que vendrá, vendrá, hay que dejar fluir. El club viene trabajando tres a cuatro meses en conjunto con la directiva...Hay opciones, pero vamos a escoger por lo que nos pueda aportar tanto dentro como fuera (del campo). Entendiendo eso, vamos a tratar de tener la mejor solución de cara al grupo y al club”, agregó el entrenador.

¿Qué dijo el ‘Negro’ Galván sobre el traspaso de Quispe a Australia?

Carlos Galván, exzaguero de Universitario de Deportes, no tardó en pronunciarse sobre el posible salto de Quispe al fútbol australiano, tras su breve paso por Pumas UNAM. Durante una reciente emisión del programa A Presión Radio, el exfutbolista argentino lanzó una crítica envuelta en sarcasmo, poniendo en duda la lógica detrás del rumbo elegido por el joven mediocampista. “Quispe nada más se va a ir a jugar con los canguros. Lo perdemos. Es fútbol amateur”.

¿Qué debes saber sobre Pumas de México?

Pumas UNAM es uno de los clubes más emblemáticos y tradicionales del fútbol mexicano. Fundado en 1954 como parte del proyecto deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, el equipo no solo representa una institución académica de prestigio, sino también una identidad futbolística marcada por el trabajo con jóvenes talentos. A lo largo de su historia, Pumas ha sido reconocido por su cantera, de donde han salido figuras como Hugo Sánchez, Jorge Campos y más recientemente, jugadores que han dado el salto al extranjero.

Con sede en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en Ciudad de México, el club ha sabido mantenerse entre los protagonistas de la Liga MX. Su filosofía ha estado históricamente ligada a valores como la disciplina, el esfuerzo colectivo y el orgullo universitario, lo que ha generado una base de hinchas fieles y apasionados. Aunque en los últimos años ha tenido altibajos en lo deportivo, Pumas continúa siendo una de las instituciones más respetadas del país y una plataforma clave para el desarrollo del talento joven en el fútbol mexicano.