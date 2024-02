La presencia de Piero Quispe en el equipo de Pumas durante los últimos encuentros está dando que hablar en México. El volante, que comenzó como suplente, ya se ganó un lugar entre los habituales iniciales y viene teniendo un buen rendimiento. A propósito de ello, en una reciente entrevista, el exUniversitario contó cómo fue su primer encuentro con Eduardo Salvio y Lisandro Magallán, dos de los futbolistas más experimentados del conjunto mexicano.

Piero Quispe revela cómo fue el primer encuentro con Toto Salvio y Lisandro Magallán en Pumas de México

En un diálogo más que interesante para TUDN, Quispe se animó a contar detalles sobre cómo fue el primer contacto con Salvio y Magallán, dos de los jugadores más queridos de los Pumas.

“Me acuerdo que cuando estaba pequeño, tenía 15 y 16 años. Lo veía jugar en Boca. Es un sueño. El primer día que llegué, como lo miré al ‘Toto’ con una sonrisa por la calidad de jugador, que es. A ‘Licha’ también. Cuando lo saludé, sentía algo por dentro. Mi cuerpo felicidad más que todo. Un sueño, también un orgullo jugar con grandes jugadores, de nombre”, dijo Quispe a TUDN.

Qué más dijo Piero Quispe en entrevista con TUDN

El futbolista de la selección peruana también se refirió a su mascota. Recordemos que Piero fue protagonista de un video viral en donde se le ve despidiéndose de su perrito. Esta situación generó que los fans del Pumas lo halagaran por redes sociales.

“No, todavía no, mi perrito se queda en Perú. Porque mi abuelo se ha encariñado, mis papás también y como es grande no lo puedo traer conmigo en los asientos tiene que ir abajo y me da pena”, acotó Quispe.

Qué es lo que debes saber sobre Pumas

En 1954 inició la historia profesional del Club Universidad Nacional, un equipo que llegó al futbol mexicano a aportar garra, a representar los valores de la Máxima Casa de Estudios, a ilusionar a la afición con grandes hazañas y títulos, a convertirse en un referente en el balompié nacional.

Bajo la gestión del rector Nabor Carrillo Flores, la UNAM tuvo la posibilidad de afiliarse al futbol profesional. El 4 de septiembre de 1954 comenzó el sueño. La Federación Mexicana de Futbol oficializó el ingreso del cuadro universitario a la Segunda División.

El inicio no fue fácil. La primera temporada representó desafíos. Los pupilos de Rodolfo Muñoz “Butch”, jugadores extraídos principalmente de las facultades de Ingeniería, Arquitectura y Leyes, finalizaron la campaña 1954-55 en el lugar 14 general.

Al siguiente año Donato Alonso tomó al equipo, aunque el resultado no fue el esperado. El equipo terminó el campeonato 1956-57 con un balance negativo y tuvo consecuencias: la directiva decidió retirar al conjunto de la competencia por un año.

Con el apoyo del Patronato Universitario, encabezado por el contador público Javier Ortiz Tirado, el equipo fue readmitido en la Segunda División en la temporada 1958-59.

Héctor Ortiz, ex seleccionado nacional, quedó a la cabeza del plantel y colocó las bases para la consolidación de equipo en el panorama futbolístico.

