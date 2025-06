En una noche vibrante en el estadio Mansiche, completamente colmado por sus hinchas, Universitario de Deportes reafirmó su liderazgo en la Liga 1 al imponerse por 2-0 sobre Atlético Grau. Con esta victoria, los cremas se consolidan en el primer puesto del campeonato y ahora aventajan por cinco unidades a Alianza Lima, su principal competidor. Mientras se disputaban los primeros minutos del enfrentamiento entre la ‘U’ y el elenco piurano, Néstor Gorosito, estratega del conjunto íntimo, encendió la polémica al compartir un mensaje en sus redes sociales.

“Jajajajaja, es una broma”, escribió el técnico argentino en su cuenta de X, justo después de que se sancionara un penal a favor del conjunto de Ate. A propósito de ello, el popular ‘Pipo’ se presentó en ‘Al Ángulo’ y fue consultado sobre este tema.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Yo manejo mis redes, y me contaron justo un chiste (risas). Lo que son las casualidades, me contaron un chiste y me causó gracia”, señaló el estratega argentino en dicho espacio televisivo.

Asimismo, el exentrenador de River Plate hizo hincapié en los tres penales cobrados a favor de los merengues. “Me pareció penal los segundos sí, el primero no. A mí no me pareció; lo otro sí, la mano y el otro que le rebota al chico Franco. Muchas veces un delantero cuando va a patear tocas y con la otra pierna pateas. A veces le pasa al arquero que cuando sale y te gambetea, y vos decís ‘pero no lo toqué’, te patea a propósito para que cobren penal”.

“Me contaron un chiste justo ayer. Son las casualidades”. La broma del Pipo Gorosito sobre su manejo en redes sociales en exclusiva en #AlÁngulo.🎙️⚽️ pic.twitter.com/79fibHWLaJ — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 27, 2025

Programación de la fecha 17 de la Liga 1

Viernes 27 de junio

13:00 Ayacucho FC vs. Chankas CYC

15:15 Juan Pablo II vs. Cienciano

17:30 Binacional vs. Sport Huancayo

Sábado 28 de junio

13:00 ADT vs. Deportivo Garcilaso

15:15 UTC vs. Sport Boys

19:00 Melgar vs. Alianza Lima

Domingo 29 de junio

11:00 Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos

15:00 Alianza Atlético vs. Atlético Grau

18:00 Cusco FC vs. Alianza Universidad

Descansa: Universitario de Deportes.

Cuáles son los encuentros que les quedan por jugar a Universitario, Alianza Lima y Melgar en la lucha por ganar el Torneo Apertura 2025

1° Universitario (35 puntos)

Fecha 17: Descansa

Fecha 18: D. Garcilaso (V)

Fecha 19: Los Chankas (L)

2° Alianza Lima (30 puntos)

Fecha 17: FBC Melgar (V)

Fecha 18: D. Binacional (L)

Fecha 19: UTC (V)

3° FBC Melgar (29 puntos)

Fecha 17: Alianza Lima (L)

Pendiente: Juan Pablo II (V)

Fecha 18: Descansa

Fecha 19: D. Binacional (V)