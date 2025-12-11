Durante su visita a España para cumplir el sueño de narrar un partido de la Champions League, Clíver Huamán, conocido como ‘Pol Deportes’, fue invitado a una entrevista en Radio Marca. En plena participación, el joven peruano sorprendió a los periodistas españoles al incluir un fragmento en quechua durante el relato de un gol, un gesto que generó asombro inmediato y elogios en vivo por parte del equipo de la emisora.

Su presencia en territorio europeo ha despertado la atención tanto de la prensa local como de la comunidad peruana residente, que sigue de cerca cada paso de su experiencia. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE LA NARRACIÓN EN QUECHUA QUE SORPRENDIÓ A ESPAÑA?

Desde una cabina de Radio Marca, Pol Deportes fue animado a relatar el enfrentamiento entre PSV y Atlético de Madrid por la fase de grupos de la Champions League. Como parte de su narración, optó por integrar un pasaje en quechua durante su descripción del gol rojiblanco. Su intervención captó de inmediato la atención de los periodistas españoles. “Eres un fenómeno, tío”, le comentaron.

Ese momento se viralizó rápidamente en redes, reforzando el impacto de llevar una lengua ancestral andina a un escenario deportivo de alta visibilidad. Para el joven narrador, este acto simbolizó un avance importante en su carrera y fortaleció el vínculo con seguidores quechua-hablantes que celebraron la presencia de su idioma en un torneo de alcance mundial.

¿QUÉ OCURRIÓ CON SU COBERTURA DEL REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY?

Aunque su viaje a Europa tenía como objetivo relatar el duelo entre Real Madrid y Manchester City, finalmente Pol no pudo participar en la transmisión oficial. Tal como explicó luego en un directo de TikTok, sucedieron cosas externas que impidieron que se logre el hecho, aunque sí acudió al Estadio Santiago Bernabéu para presenciar el encuentro desde las tribunas. A pesar de quedar fuera de la cobertura en vivo junto a Radio Marca, registró su propia narración del partido y anunció que publicaría los videos al día siguiente, según informa el diario La República.

Su visita continuó generando entusiasmo, especialmente tras el cálido recibimiento de la comunidad peruana en Madrid, que lo recibió con cánticos, banderas y muestras de apoyo.

¿CÓMO SE VOLVIÓ VIRAL ‘POL DEPORTES’?

El fenómeno de Cliver Huamán, el nombre detrás de Pol Deportes, comenzó gracias a una transmisión improvisada durante la final de la Copa Libertadores. Su plan inicial era grabar la previa del partido en las inmediaciones del Estadio Monumental, pero el personal de seguridad lo retiró por ser menor de edad. Ante la frustración, un joven que conoció en Lima le sugirió buscar un lugar elevado para mantener la vista del estadio. Subido al cerro junto a su padre y hermano, montó su trípode y comenzó a relatar el partido, llegando casi al final del primer tiempo.

Lo que empezó como un momento de decepción rápidamente cautivó a miles. En pocos minutos, la cantidad de espectadores conectados pasó de unos cientos a casi diez mil, quienes lo animaban mientras relataba con un celular, un aro de luz y su trípode. Su estilo espontáneo conquistó a usuarios de TikTok e incluso hinchas de Flamengo, que lo llamaron el “narrador oficial del Mengao”.

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales

¿QUÉ OPORTUNIDADES LE LLEGARON TRAS SU MOMENTO VIRAL?

El impulso que recibió tras su transmisión lo llevó a la televisión peruana, donde el periodista Peter Arévalo lo invitó a relatar un partido local y elogió su perseverancia y capacidad de improvisación. Posteriormente, programas nacionales como “Arriba mi gente” le brindaron la oportunidad de viajar a Europa para cubrir el duelo entre Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, incluyendo un recorrido por las instalaciones del diario Marca.