Cliver Huamán, conocido por su cuenta ‘Pol Deportes’, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera al encontrarse en España como parte de la retransmisión del partido entre el Real Madrid y el Manchester City por la Champions League. De hecho, desde que pisó suelo europeo fue recibido por decenas de peruanos que lo esperaron con pancartas y camisetas nacionales, siendo un momento lleno de emoción y alegría. Gracias al cariño del público, el joven narrador deportivo ha logrado superar el millón de seguidores en cuestión de días. Así, el nacido en Andahuaylas llegó hasta la cabina de Radio Marca para brindar sus impresiones sobre el desempeño de algunos jugadores y compartir su experiencia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

En una edición de ‘Arriba mi gente’, Santi Lesmes, conductor del programa, sorprendió a Cliver Huamán con un viaje, junto a su hermano, a Madrid para narrar el encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City por una nueva jornada de la Champions League, gracias a una colaboración con el medio internacional Marca de España. Esta sorprendente noticia provocó la alegría del adolescente andahuaylino, quien no dudó en agradecer a los medios que hicieron posible su sueño. Es así que, tras pisar suelo español, el joven de 15 años fue ovacionado por decenas de peruanos, quienes le brindaron todo su apoyo y hasta se tomaron fotos.

De esta manera, el popular ‘Pol Deportes’ acudió hasta las instalaciones de Radio Marca, donde participó del programa ‘Marcador’ para compartir su experiencia como narrador deportivo, el alcance de sus transmisiones en redes sociales y el camino que recorrió hasta lograr proyección internacional. Así, compartiendo espacio con periodistas de trayectoria, el joven peruano contó sobre su admiración por el fútbol europeo, principalmente por la liga española, donde destacó el estilo de juego y de sus futbolistas. Sin embargo, durante su intervención, Cliver dio su punto de vista sobre Lamine Yamal, del Barcelona, a quien calificó como un “jugador de altibajos”, lo que llamó la atención del público por su análisis deportivo.

“Yo siempre veía los partidos de LaLiga porque es más intenso, el fútbol ‘tiki-taka’. No lo veía mucho porque no tenía televisión, pero ahora vamos en eso. He visto los clásicos, partidos del Barcelona, Betis, Atlético de Madrid. LaLiga está repleta de buenísimos equipos y un gran fútbol. Como periodista, considero que muchos jugadores son buenísimos, pero por el momento no tengo alguno que considere buenísimo. Lamine es un jugador de altibajos, a veces a un grandísimo nivel y otras se apaga un poco, pero eso es parte del fútbol. Por ahora no tengo un referente”, sostuvo en vivo el joven narrador deportivo.

En la última edición de ‘La Manada’, Cliver Huamán estuvo como invitado en el podcast para contar un poco más de su conmovedora historia. Tras ello, gracias a su perseverancia y personalidad, Mario Irivarren sorprendió al joven peruano al obsequiarle un iPhone, dispositivo que podrá utilizar para potenciar su labor como narrador deportivo en las redes sociales. El modelo realizó unas coordinaciones junto a sus socios para otorgarle dicho móvil de alta gama, recordando los difíciles momentos que tuvo que atravesar el menor nacido en Andahuaylas. Eso no es todo, pues, Laura Spoya indicó que le regalará un equipo de grabación profesional, mientras que Gerardo Pe se comprometió a obsequiarle un televisor.

“A lo que voy es que si se te presentaba cada traba en el camino y tú en lugar de desistir seguías yendo para adelante, demostrando una resiliencia que muy pocas personas tienen y eso es digno de admirar y es digno de valorar. Vas a llegar lejos, o sea, no tengo duda que vas a llegar lejos y lo vas a lograr por tu mamita que tanto mencionas. Yo tengo un negocio de celulares, ya les pregunté y me han dicho que sí. Entonces, te vamos a regalar un iPhone para una mejor calidad porque te lo mereces”, sostuvo el también integrante de ‘Esto es guerra’.

