Dentro del espacio Juego Cruzado, emitido mediante la plataforma digital de Denganche, surgió una intensa discusión a raíz de los recientes comentarios de Hernán Barcos, quien afrontará la Liga 1 2026 con una responsabilidad poco habitual en FC Cajamarca, al combinar su presencia dentro del campo con tareas vinculadas a la gestión deportiva del club. En este contexto, Reimond Manco criticó su doble labor.

¡Polémica en el fútbol peruano! Reimond Manco critica a Hernán Barcos por su doble función en FC Cajamarca: “No puedes...”

El antiguo jugador puso en tela de juicio la coherencia del mensaje del atacante y fue directo al advertir que resulta incompatible ocupar dos posiciones al mismo tiempo. Subrayó que, pese a afirmar que no intervendrá en la definición de alineaciones, el propio protagonista admitió haber tenido participación en la selección de refuerzos, lo que —según su apreciación— deja abierta la interrogante sobre la verdadera distancia entre ambas responsabilidades.

Manco fue más allá y advirtió sobre los roces que podría provocar la nueva condición asumida por el ‘Pirata’. Indicó que este escenario impactaría de lleno en la rivalidad interna del grupo y planteó una duda clave: cómo reaccionaría el atacante contratado para pelearle el lugar. “¿Qué dirá el ‘9’ que viene a hacerle competencia?, seguramente estará buscando equipo”, lanzó con tono bromista.

¡Genera polémica! La advertencia de Hernán Barcos a Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal: “Vamos a ir a...”

Hernán Barcos es la gran figura del nuevo inquilino de la Liga 1: FC Cajamarca. En base a su experiencia y jerarquía, el delantero buscará llevar al cuadro cajamarquino a lo más alto del fútbol peruano. Y, en sus últimas declaraciones, el popular ‘Pirata’ dejó en claro que tienen el objetivo de sorprender a los clubes grandes y ser campeones nacionales.

“Mucha expectativa, un club nuevo que tiene mucho por hacer, pero con muchas ganas y entusiasmo. Se ha armado un buen grupo, así que contento. Vamos a ir a buscar el campeonato, pero después veremos para qué estamos. La mentalidad es esa, ir a buscar el campeonato y tratar de hacer las cosas bien. Tenemos un gran grupo y dirigentes alineados al propósito del grupo”, dijo Barcos en primera instancia al programa ‘Con Calle y Cancha’.

Asimismo, el exLDU agregó: “La verdad que feliz, tenemos un grupo bárbaro. Un grupo en el que todos pensamos lo mismo; tenemos cinco o seis líderes positivos y estamos todos para el mismo lado. Eso es lo importante y lo que hace grande a un grupo”.