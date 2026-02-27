Géminis protagonizó la sorpresa de la jornada al imponerse 3-1 sobre Universitario en el duelo aplazado correspondiente a la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026. Gracias a esta victoria, el conjunto bajo la dirección de Natalia Málaga ascendió hasta el cuarto lugar cuando se aproxima la conclusión de la segunda fase del certamen. Al finalizar el encuentro, la entrenadora fue interrogada acerca de la escasa presencia de la jugadora surcoreana Se-Yun Park a lo largo de la competencia.

¡Polémica en el vóley peruano! Natalia Málaga revela por qué Se-Yun Park no tiene continuidad en Géminis: “No está apta para el nivel que estamos”

Con franqueza, Málaga explicó que la jugadora surcoreana todavía no alcanza el rendimiento necesario para intervenir en esta etapa del campeonato. Asimismo, aclaró que existen otras atletas extranjeras en la plantilla que ocupan posiciones prioritarias sobre ella.

“Tenemos un déficit de bloque y Se-Yun no está apta todavía para jugar en un nivel de los que estamos enfrentando contra los mejores equipos de la liga y tenemos que asegurar. Aparte, tengo que sacrificar a una de las extranjeras, no puedo tener cuatro. Yo no voy a cometer el error de meter a cuatro”, dijo Natalia para Zona Mixta.

“Entonces, tengo que jugar con mis piezas claves, que sé que me van a proteger en esa parte. Necesitamos mucho bloqueo. Tenemos tres bloqueos grandazas y a veces no sincronizan bien con mis puntas. En mis palabras, es jod*** arriesgar esa parte”, agregó la exvoleibolista.

¿Qué debes saber sobre Natalia Málaga?

Natalia Málaga es una destacada exjugadora y entrenadora de voleibol peruana, conocida por su pasión y compromiso con el desarrollo del deporte en su país. Durante su carrera como atleta, se destacó por su agilidad y liderazgo en la cancha, siendo parte fundamental de la selección peruana que alcanzó reconocimientos internacionales en las décadas de 1980 y 1990. Tras retirarse, se dedicó a la formación de nuevas generaciones, transmitiendo disciplina y valores a jóvenes voleibolistas y consolidándose como una figura influyente en el ámbito deportivo peruano. Su legado va más allá de los títulos, reflejando un compromiso constante con la excelencia y la motivación de quienes siguen sus pasos.

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 28 de febrero

- Deportivo Géminis vs Deportivo Soan (14:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Regatas Lima vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 1 de marzo

- Atlético Atenea vs Olva Latino (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Alianza Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)