Por Kenyi Peña Andrade

Géminis protagonizó la sorpresa de la jornada al imponerse 3-1 sobre Universitario en el duelo aplazado correspondiente a la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026. Gracias a esta victoria, el conjunto bajo la dirección de Natalia Málaga ascendió hasta el cuarto lugar cuando se aproxima la conclusión de la segunda fase del certamen. Al finalizar el encuentro, la entrenadora fue interrogada acerca de la escasa presencia de la jugadora surcoreana Se-Yun Park a lo largo de la competencia.