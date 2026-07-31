Sporting Cristal se despidió de la Copa Sudamericana 2026 tras caer 1-0 ante Red Bull Bragantino en Brasil, en el partido de vuelta del ‘playoff’ del torneo continental. El conjunto peruano no consiguió el resultado que necesitaba para mantenerse en competencia y terminó eliminado tras un encuentro muy disputado. Durante gran parte del compromiso, los ‘celestes’ lograron contener los constantes ataques del equipo local. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para revertir la serie. El único tanto del encuentro terminó marcando la diferencia y selló la clasificación del conjunto brasileño. Cristal mostró resistencia y orden defensivo, pero el desarrollo del partido cambió tras la expulsión de Martín Távara, que dejó al equipo con un hombre menos en un momento decisivo. A partir de ese episodio, Bragantino intensificó su dominio sobre el terreno de juego. La derrota puso fin al recorrido internacional del cuadro rimense en la presente edición del certamen.

Estas fueron las palabras de Vagner Mancini, técnico del Red Bull Bragantino sobre el partido contra Sporting Cristal

El entrenador de Red Bull Bragantino, Vagner Mancini, evaluó el desempeño de su equipo luego de la victoria que le permitió clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico brasileño señaló que esperaba un compromiso de alta exigencia debido a la importancia de la instancia. Destacó que enfrentar a un rival acostumbrado a competir en torneos internacionales representa siempre un desafío especial. Según indicó, el partido tuvo características propias de una definición continental.

Mancini también afirmó que medirse con un equipo extranjero cambia notablemente el desarrollo del juego y el entorno competitivo. “Lo que cambia es el ambiente del partido. Cuando te enfrentas a alguien del extranjero, te encuentras con cosas que ya no se ven aquí en Brasil. La astucia, el juego reñido, el juego físico, etc.”, explicó. Para el estratega, esas particularidades influyen tanto en el ritmo como en la estrategia de los equipos. En ese contexto, valoró la respuesta de Bragantino para superar una serie exigente y asegurar su continuidad en el torneo.

Sporting Cristal se defendió bien y jugó muy apretado complicando al Bragantino, pero cambió con la expulsión

Durante gran parte del compromiso, Sporting Cristal logró sostener el empate sin goles y puso en aprietos a Red Bull Bragantino gracias a un planteamiento defensivo sólido y bien organizado. El conjunto peruano resistió la presión del equipo brasileño y mantuvo el orden en sus líneas durante varios pasajes del encuentro. Sin embargo, el desarrollo del partido cambió tras la expulsión de Martín Távara. A partir de ese momento, los locales aprovecharon la ventaja numérica para asumir el control del juego y marcar la diferencia.

Tras el encuentro, el entrenador de Bragantino consideró que su equipo fue superior y generó las ocasiones más claras de gol. Señaló que incluso impactaron un remate en el poste y contaron con varias oportunidades antes de abrir el marcador. Reconoció que la demora en concretar el tanto aumentó la tensión y la ansiedad dentro del equipo. No obstante, destacó que el objetivo principal era asegurar la clasificación, aunque advirtió que aún existen aspectos por corregir de cara a la siguiente etapa del torneo.

Después de tantos intentos al fin llegó el gol que le dio el triunfo al Bragantino y la eliminación de Sporting Cristal

El técnico de Red Bull Bragantino, Vagner Mancini, reconoció que su equipo tuvo dificultades para concretar las numerosas ocasiones que generó antes de abrir el marcador. Señaló que la falta de eficacia frente al arco rival impidió reflejar en el resultado el dominio mostrado durante buena parte del encuentro. Según explicó, esa situación terminó influyendo en el desarrollo del partido. El entrenador consideró que la definición fue el aspecto que más necesitaba mejorar su equipo.

Mancini reveló que, al término del primer tiempo, Bragantino ya había realizado nueve remates, aunque ninguno encontró el arco. Indicó que crear oportunidades resulta valioso, pero que el trabajo ofensivo solo adquiere verdadero peso cuando se traduce en goles. El tanto de la clasificación llegó finalmente tras una acción de balón parado, luego de varios intentos frustrados. El estratega brasileño destacó que lo más importante fue asegurar el triunfo y mantener al equipo con vida en el torneo continental.

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