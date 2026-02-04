Universitario ratificó el último fin de semana que seguirá siendo casi imbatible de local en el estadio Monumental. Pese a no mostrar su mejor versión futbolística, el cuadro dirigido por Javier Rabanal no tuvo problemas para vencer 2-0 a ADT y quedarse con los primeros 3 puntos de la temporada. A propósito de ello, Erick Osores les dio una advertencia a los rivales de la ‘U’.

¡Polémico! Erick Osores provoca controversia al advertir a los rivales de Universitario sobre ir al Monumental: “Es asumir prácticamente una derrota”

“Ir al Monumental es prácticamente asumur una derrota. Es tan fuerte la ‘U’ en el Monumental que, bueno, salvo un accidente como el de Alianza Atlético Sullana el año pasado, va a ser muy difícil que cualquier equipo le quite puntos”, dijo Osores en Fútbol en América.

Estas declaraciones, como se esperaba, generaron polémica en redes sociales. “Quítate la camiseta Osores, ni que la ‘U’ fuera el Real Madrid”, “Alianza tiene plantel para ir a ganar”, “Todavía nada está dicho, veremos qué pasa”, “La ‘U’ no es el Barcelona de Pep”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

¡Atención hinchas de Universitario! Javier Rabanal confirmó cuándo debutará Sekou Gassama en el cuadro crema

Javier Rabanal, técnico de la ‘U’, dejó en claro cuándo será el momento del debut del delantero extranjero que trajo la directiva merengue para este temporada.

“Yo creo que cuando se cumplan unas 5 semanas de haber llegado. Te diría que dentro de 2 o 3 semanas si todo va bien, podría estar perfectamente para ser alineado”, dijo el entrenador español.

“Se puede adelantar un poco porque físicamente ha venido bastante bien, ha hecho bastante trabajo por su cuenta y ya está trabajando con el grupo”, agregó el estratega europeo.

¿En qué equipos estuvo Sekou Gassama?

Almería B

Real Valladolid

Rayo Vallecano B

Baladona

Valencia Mestalla

Fuenlabrada

Málaga

Real Racing Club

Anorthosis Famagusta

USM Alger

Eldense