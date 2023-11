Alianza Lima y Universitario de Deportes igualaron 1-1 en la final de ida de la Liga 1 2023. Cremas y blanquiazules protagonizaron un partido emocionante que contó con todos los condimentos. Y, ahora, de cara al duelo de vuelta, el encuentro se calienta cada vez más. En este contexto, Diego Rebagliati, conocido por ser panelista del programa “Al Ángulo” de Movistar de Deportes, comentó cuál fue el motivo para los que victorianos elijan cerrar a llave en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Por qué Alianza Lima habría elegido jugar en Matute la segunda final ante Universitario? Esto reveló Diego Rebagliati

Rebagliati hizo hincapié en una conversación que tuvo con Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima. En dicho diálogo, el atacante aliancista le contó al comunicador cuál era el motivo para cerrar la final en Matute.

“Estaba en La Porteña, en el restaurante de Barcos con Raúl Sifuentes, quien también va a estar en Brasil por la Copa Libertadores. Ahí estaba Hernán Barcos y conversando un poquito con él me decía que las primeras finales normalmente son muy cerradas y que esa era una de las razones por las que nosotros (Alianza Lima) entendíamos que era mejor ir a Matute en el segundo partido porque si queremos jugar un partido un poco más abierto, era mejor hacerlo de local que de visitante y que el duelo cerrado sea en el Monumental”, dijo Rebagliati en el programa Diego y Talía.

Asimismo, el argentino le recalcó que sentía que no había jugado ante la ‘U’ en esta temporada. “Barcos también considera que no ha jugado contra la ‘U’ este año, solo jugó cinco minutos en el Monumental y en Matute Chicho no lo puso, alineó a Sabbag, sin que esté al 100%. En un momento dado me dice que él pensaba que entraba y Chicho llamó a Valenzuela, por lo que me dijo que se quedó con bronca”.

Por último, el ‘Pirata’ enfatizó que, pese a no tener la continuidad esperada, tuvo la capacidad de no lesionarse en lo que va del año. “Otra frase que me dijo es que no se lesionó en todo el año, una frase fuerte que va directa al plantel”, sentenció el popular ‘Reba’.

¿Qué dijo Mauricio Larriera tras el empate en la primera final entre Universitario y Alianza Lima?

Mauricio Larriera, técnico de Alianza Lima, analizó lo que fue la igualdad 1-1 ante los merengues. En conferencia de prensa, generando gran expectativa por saber cuál era su opinión sobre la primera final, el uruguayo destacó el carácter de sus dirigidos.

“Logramos un resultado muy valioso a través de la rebeldía de los futbolistas, de la entrega, en un partido que se nos hizo cuesta arriba. Por momentos fuimos sometidos, el rival generó algunas situaciones de gol, tuvo una superioridad táctico-estratégica”, dijo Larriera.

Luego, el entrenador uruguayo añadió: “Luego, corregimos un poco con el cambio de sistema y tuvimos por momentos la pelota y acercamientos al área rival. No tengo duda que fue un partido durísimo, que fuimos superados y termina con un empate que no es de justicia, pero -a veces- se juega como se quiere y otras como se puede.

¿Qué dijo Josepmir Ballón tras el empate en la primera final entre Universitario y Alianza Lima?

Josepmir Ballón, volante de Alianza, también estuvo en conferencia de prensa para explicar el empate ante la ‘U’. “La llave queda abierta. Partido complicado, difícil. Hay que mejorar, hay que pulir y eso se va a encargar el comando técnico de darnos las herramientas para la vuelta. No perder siempre es importante”.

El exSanMartín también reconoció que existe autocrítica en el plantel ‘íntimo’ y buscarán mejorar para el choque definitorio. “Sabiendo cómo se dio el partido, no perder es importante. Somos conscientes cómo ha ido. Somos muy autocríticos. Vamos a trabajar. Queda abierta la llave”.

