Alianza Lima empezó de gran manera el Torneo Apertura 2024. El cuadro dirigido por Alejandro Restrepo, en su esperado debut ante César Vallejo, ganó 2-1 e ilusionó a su hinchada de cara a lo que viene. Este duelo se jugó en el estadio Nacional, pues los ‘Íntimos’ vienen cumpliendo una sanción debido a los hechos propiciados en la final de vuelta de la Liga 1 2023. En este contexto, Diego Guerrero, administrador del cuadro victoriano, dio una declaración sobre este tema que ha generado polémica en redes sociales.

Por qué Alianza Lima irá al TAS para intentar revertir la suspensión a Matute: esto dijo el administrador del club

En primer lugar, Guerrero aseguró que las resoluciones de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) son discutibles, por lo que irán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“He podido tener conocimiento, como encargado de la parte legal, de las dos resoluciones que han salido. Ambas, a mí, me parecen muy discutibles, poco sustentadas, poco fundamentadas y creemos que vulneran nuestros derechos. No queremos que no sea un buen pronunciamiento. Seguramente, vamos a acudir a las distancias internacionales respectivas también. O sea, el tema no ha terminado para Alianza”, comentó Guerrero a RPP.

Luego, el administrador aliancista añadió: “Cuando dije instancias internacionales, nos referimos al TAS, que es la distancia que corresponde. Ya estamos trabajando en ello, y en los próximos días seguramente estaremos llegando a esa instancia”.

¿Qué implica la sanción a Alianza Lima?

Recordemos que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sancionó a Alianza prohibiéndole al equipo hacer uso de su icónico estadio, el Alejandro Villanueva, ubicado en el barrio de Matute, durante los próximos siete meses.

La prohibición aplica a todos los torneos, incluyendo la Liga 1 2024 y la Copa Libertadores 2024. Además, el castigo impide que utilicen Matute para cualquier encuentro, oficial o amistoso, durante ese periodo, afectando incluso eventos como la ‘Noche Blanquiazul’.

La sanción impuesta a Alianza Lima por la Federación Peruana de Fútbol ha generado inquietud entre los aficionados, ya que el cierre del estadio Alejandro Villanueva afectará significativamente al club.

¿Por qué sancionaron a Alianza Lima?

Alianza Lima recibió a Universitario por la final de vuelta de la Liga 1 2023 y, tras caer 2-0, de manera insospechada los reflectores de iluminación se apagaron generando un desconcierto que trajo como consecuencia la determinación del cierre del recinto victoriano por un periodo de 7 meses.

¿Qué es Alianza Lima?

El Club Alianza Lima, conocido como Alianza Lima o simplemente Alianza, es una institución deportiva y social con sede en Lima, Perú. Es actualmente el club de fútbol más longevo que disputa la Primera División del Perú y cuya hinchada es una de las más grandes respecto al resto de clubes peruanos.

Los fundadores adoptaron aquel nombre en honor a la caballeriza Alianza, propiedad del presidente de la República, Augusto B. Leguía.

Alianza Lima es considerado como uno de los tres grandes clubes del fútbol peruano, además, destaca tanto en el fútbol masculino como el femenino.

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.