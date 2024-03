La tensión entre los exfutbolistas Carlos Orejuela y Aldo Corzo ha vuelto a ser tema de conversación tras revelarse los motivos que llevaron a Orejuela a querer golpear a Corzo durante un enfrentamiento en la cancha. ¿Cuáles fueron los motivos de esta diferencia entre ambos jugadores? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber al respecto.

POR QUÉ CARLOS OREJUELA QUISO GOLPEAR A ALDO CORZO CUANDO LO ENFRENTÓ EN LA CANCHA

Carlos Orejuela reveló que su conflicto con Aldo Corzo se remonta a un partido entre Sport Boys y San Martín, donde Corzo, entonces jugador del equipo contrario, le pidió un pase que resultó en un gol en contra para su equipo. Esta situación provocó la molestia de Orejuela, quien confrontó a Corzo dentro del campo de juego, amenazándolo con golpearlo en un encuentro futuro. La tensión se intensificó cuando Corzo le profirió insultos tras una falta cometida por Jairsinho Gonzales, llevando a Orejuela a intentar agredirlo nuevamente.

La relación entre Orejuela y Corzo se tornó más tensa debido a otros incidentes dentro de la cancha, como un encuentro posterior en el que Corzo insultó a otro compañero de Orejuela. Estas situaciones exacerbaron la animosidad entre ambos jugadores, llegando a un punto en el que Orejuela expresó abiertamente su deseo de agredir físicamente a Corzo, incluso planeando hacerlo durante la boda de un compañero de ambos, Horacio Benincasa.

Aunque Orejuela admitió haber sentido la tentación de confrontar a Corzo fuera del campo de juego, estos intentos de agresión nunca llegaron a materializarse más allá de intercambios verbales tensos. Mientras Orejuela ya se ha retirado del fútbol profesional, Corzo continúa desempeñándose como capitán de Universitario de Deportes y siendo parte de la selección peruana, demostrando que a pesar de sus diferencias en el pasado, ambos jugadores han seguido caminos divergentes en sus carreras futbolísticas.

“A Corzo lo tengo acá, lo saludo y todo pero... Mi sobrino sabe que tuve discusiones con él. Entonces, fuimos a un restaurante y saliendo nos cruzamos con Corzo. Mi sobrino quería que yo le tome una foto con él, pero me miró y luego le pidió a otro señor”, dijo.

“En el matrimonio de Benincasa fue Corzo y yo fui con mi esposa Diana y ella sabe que me llegaba un poco. Entonces le dije ‘voy a ir donde Corzo y le voy a pegar, ya vengo’. Horacio se da cuenta y le dije ‘yo sé que es muy amigo tuyo pero iré a pegarle. No pasa nada, solo pum pam y me voy, nada más’”, agregó.

“En un partido contra San Martín hubo un lateral que era para nosotros. Corzo me dijo ‘dámela, dámela’, se la di pensando que nosotros teníamos que darle la pelota. Tiró una pelota larga y gol de ellos. Todos me dijeron por qué se la di, y le dije a Aldo ‘¿no me dijiste?’ ‘No, que no sé qué’, me respondió. Entramos al área y lo vi todo altanero y le dije ‘oye con... ya te cag... Tú sabes que yo te encuentro en los casinos, iré y ahí te pegaré. Vas a ver’. Lamentablemente no lo vi en un casino, pasó la jugada, como que se puso normal”, acotó.

“Llegó un partido con Ayacucho FC. Jairsinho Gonzales le hizo una falta y Aldo le gritó ‘¿pa qué te tiras?’ y le mentó la madre. Yo le dije ‘tranquilo’ y me mentó la madre de nuevo. Fui corriendo y le quise meter un puñete pero me agarraron. Le dije ‘te voy a pegar, vamos al camerino y nos agarramos a puñetes, te crees vivo’. Por eso lo tengo cruzado”, finalizó.

¿QUÉ ES UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Universitario de Deportes es un club de fútbol peruano con sede en la ciudad de Lima. Fue fundado por un grupo de estudiantes universitarios, y es considerado uno de los equipos más populares y exitosos del fútbol peruano.

Universitario de Deportes juega sus partidos de local en el Estadio Monumental, un moderno recinto deportivo con capacidad para más de 80.000 espectadores. El equipo cuenta con una gran afición y rivaliza con otros equipos importantes del fútbol peruano, como Alianza Lima y Sporting Cristal.

Además del fútbol, Universitario de Deportes cuenta con equipos en otras disciplinas deportivas, como vóley, básquet y futsal, entre otras. El club ha sido reconocido como uno de los equipos más importantes e influyentes del Perú, no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su impacto en la cultura y la sociedad peruana.

QUÉ ES LA LIGA 1

La Liga 1 es la máxima categoría de los campeonatos de fútbol oficiales en el Perú. Es organizada por la Federación Peruana de Fútbol y está conformada por 19 clubes.

Desde su fundación en 1912 la Liga 1 se ha disputado en 106 ocasiones. El primer torneo fue ganado por Lima Cricket and Football Club y el más reciente campeón es Alianza Lima que obtuvo su vigésimo quinto título en 2022. El club que más títulos ha obtenido es Universitario de Deportes con 26 campeonatos nacionales, seguido por Alianza Lima y Sporting Cristal con 25 y 20 títulos respectivamente.

La Liga 1 fue calificada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como la décima mejor liga del mundo en 2004. En el año 2019 su puesto bajó hasta el 47, superando, a nivel de Sudamérica, solo a Venezuela. En la primera década del siglo XXI, fue considerada como la quinta liga más fuerte del sur del continente y la sexta de América, mientras que a nivel mundial se ubicó en el puesto 20.