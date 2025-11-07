Cristiano Ronaldo se mantiene como uno de los futbolistas con más fanáticos a nivel mundial. Si bien ya no se encuentra jugando en alguna de las principales ligas del mundo, el portugués demuestra cada fin de semana su vigencia en el Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí. A propósito de ello, el astro del fútbol internacional generó polémica en las últimas horas por una particular frase.

¿Por qué Cristiano Ronaldo generó polémica en las últimas horas y es motivo de críticas de parte de sus detractores?

“La temporada pasada marqué 25 goles. Si jugara en la Premier League en un equipo top marcaría lo mismo... Los números no mienten. La liga de Arabia Saudí es mejor que la liga portuguesa, la francesa. Mira todos los buenos jugadores que hay en la liga. Para mí es más fácil marcar en España que en Arabia Saudí”, dijo el ‘Comandante’ en conversación con Piers Morgan.

¿Qué más dijo Cristiano Ronaldo?

Asimismo, el delantero fue consultado sobre la posibilidad de ganar el próximo Mundial. “No he pensado en ello. ¿Ganar el Mundial? No es un sueño. Ganarla no va a cambiar mi posición en el fútbol. Hay que disfrutar el momento actual... Cuando compites quiere ganar”.

Por último, el exReal Madrid añadió: “Hemos ganado tres títulos con Portugal. Estoy agradecido, feliz. Lucharemos por ganar el Mundial pero ¿ser el mejor por ganarlo?, por seis partidos...”.

VIDEO RECOMENDADO









Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su retiro del fútbol

Con el inicio de noviembre 2025, la carrera de Cristiano continúa captando la atención del mundo, y esto gracias a una vigencia marcada por los goles que pronto llegarán a detenerse habiendo superado los 40 años.

Es así como vinculado a su edad, resulta inevitable que cuando entrevisten al histórico goleador portugués, le pregunten acerca de la posibilidad de retirarse del fútbol profesional, siendo Piers Morgan quien ha logrado sacarle declaraciones más que sorprendentes sobre ello.

Habiendo superado los 950 goles anotados siendo capitán del Al-Nassr saudí, Cristiano Ronaldo hoy considera sentirse preparado para que llegado el momento, decida colgar los chimpunes, creyendo que “... seré capaz de soportar esa presión”.

“Todo tiene un principio y un final”, ha remarcado el histórico goleador europeo que a inicios de 2026 cumplirá 41 años, y seguramente disputará la Copa del Mundo liderando la selección de Portugal.

A propósito de esa etapa que “será muy, muy difícil” de asimilar, pero llegará de manera indefectible, el popular CR7 confiesa que tras el retiro del fútbol profesional, “voy a tener más tiempo para mí, para mi familia, para criar a mis hijos”.