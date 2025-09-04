Hoy “Enfocados” es uno de los podcast más vistos mediante la plataforma de YouTube, y por ende cada comentario realizado durante los programas emitidos, suele estar generando repercusión en medios deportivos también. Al respecto, te contamos ahora que Jefferson Farfán ha sorprendido brindando declaraciones entorno a la personalidad de André Carrillo, y esa falta de liderazgo que evidenciaría vistiendo la casaquilla de la selección peruana.

JEFFERSON FARFÁN SORPRENDE BROMEANDO SOBRE LA ACTITUD DE ANDRÉ CARRILLO Y SU APARENTE FALTA DE LIDERAZGO

Muchas veces se cuestiona la actitud de los jugadores de fútbol, y esa displicencia con la que actúan en algunas oportunidades, siendo ahora André Carrillo quien de cierta forma ha sido cuestionado por su gran amigo, Jefferson Farfán.

La popular ‘Foquita’ junto a ‘Cucurucho’ Guizasola, recibieron en el set de “Enfocados” a Sergio Peña, y como parte del divertido diálogo emitido, llamó la atención que mencionaran al actual futbolista del Corinthians brasileño para bromear acerca de su carácter distendido y relajado.

“Yo no lo veo a André como capitán”, expresaba Jefferson Farfán, acotando además que “... no es líder en ningún lado”, y es “muy relajado” como para asumir un liderazgo de grupo siendo futbolista.

Durante el diálogo llevado a cabo mediante “Enfocados”, Sergio Peña también opinó acerca de él diciendo que tiene una “personalidad única”, y junto a la ‘Foquita’ creyendo que “todo le da igual”.

ESTO OPINABA ANDRÉ CARRILLO ACERCA DEL CAMBIO OBSERVADO EN LA NUEVA PROPUESTA DE ÓSCAR IBÁÑEZ TRAS EL PERÚ VS. BOLIVIA

El camino hacia la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica, hoy tiene a Perú como una de las selecciones sudamericanas cuyo recorrido llamó la atención por ganarle a Bolivia y quedar a 3 puntos del sétimo lugar actualmente lejano, pero también a raíz del retorno de un André Carrillo tan encarador como directo cuando declaraba acerca de la propuesta táctica de Óscar Ibáñez.

Ante los medios de prensa, el futbolista de Corinthians valoró el 3-1 sobre Bolivia, destacando la labor realizada junto a compañeros, y asimismo hasta realizando un curioso comparativo entre las ideas de juego empleadas por parte de los últimos entrenadores de la ‘Bicolor’.

“Podría decir que sí porque atacamos con más gente en el área, llegábamos con más fuerza”, respondía André Carrillo el jueves 20 de marzo en zona mixta, y tras recibir pregunta puntual entorno a esquema de juego modificado por Óscar Ibáñez que juega con línea de 4 defensores.

Con respecto a ello, y la soltura que demostró ante Bolivia, el mediocampista peruano de 33 años manifestó además que el “cambio de sistema da un plus en ofensiva”, siendo muy importante para acercarse a portería rival con mayor peligro.

“Hace mucho tiempo que no estoy aquí, hace 3-4 días que he estado en el grupo, nos hemos sentido súper bien, estamos muy cómodos, el equipo fluyó bastante bien”, añadió un André Carrillo contento por el triunfo, retorno mismo tras largos meses de ausencia, y destacando sobre todo la modificación de esquema a diferencia del empleado por Jorge Fossati quien durante su breve periodo como DT ‘bicolor’ incidió mucho en la conformación de oncena con 3 zagueros al fondo.