River Plate debutó de gran manera en el Mundial de Clubes. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que generó gran expectativa en la previa, venció 3-1 al Urawa Red Diamonds. Si bien pasó momentos complicados, el cuadro argentino sacó el resultado adelante y se perfila como uno de los favoritos a acceder a los octavos de final. A propósito de ello, una situación bastante llamativa se dio antes del pitazo inicial: el capitán del equipo japonés no formó parte del saludo protocolar con los jugadores ‘millonarios’

Esto, como se esperaba, generó incertidumbre y críticas entre los aficionados del fútbol, pues fue un desplante que nadie esperaba. Sin embargo, el mismo Marius Hoibraten, protagonista de esta cuestionada escena, salió al frente para aclarar qué sucedió realmente.

“A la hinchada de River Plate. Olvidé hacer el apretón de manos porque la configuración era nueva. Estaba confundido y en mi zona, y no entendía que se suponía que debíamos hacerlo", dijo en primera instancia el jugador noruego por medio de sus redes sociales.

“Por eso caminé sin hacer el apretón de manos. Parece que no me importas ni tú ni los jugadores. Esta nunca fue mi intención. Me disculpé con los jugadores en el vestuario después del partido y ahora me disculpo con vosotros. ¡Enhorabuena por la victoria! Todo lo mejor en los próximos juegos”, agregó el referente del equipo japonés.

Cuánto dinero ganará el equipo campeón del Mundial de Clubes 2025

A nivel internacional, la FIFA suele llamar la atención por sus decisiones y otorgamiento de exorbitantes premios en metálico, siendo hoy el Mundial de Clubes ese magno evento por el cual repartirá $1,000 millones entre los 32 equipos participantes.

Es así como el 26 de marzo lo dio a conocer oficialmente el máximo ente rector del fútbol presidido por Gianni Infantino, refiriendo de manera puntual que el histórico ganador de la primera edición de dicho torneo recibirá hasta 125 millones de USD, mientras se otorgan también los siguientes montos de acuerdo a modelo de reparto establecido para beneficiar a todas las instituciones.

“Además de los premios en metálico para los clubes participantes, disponemos de un programa de inversiones en solidaridad sin precedentes con el objetivo de distribuir 250 millones de USD para el fútbol de clubes alrededor del mundo”, declara además el presidente de la FIFA entorno a la repartición de dinero que busca incentivar a los 32 equipos en un Mundial de Clubes 2025 donde la exorbitante cifra destacada líneas arriba constituye la mayor retribución económica de la historia para “competición de fútbol que tiene una fase de grupos y otra de eliminación directa” comprendida en 7 partidos totales considerando la gran final.

Qué más debes saber sobre el Mundial de Clubes 2025

La sede elegida para esta reinventada competición es Estados Unidos, que servirá de antesala para el Mundial 2026. Entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025, los 32 equipos serán divididos en ocho grupos de cuatro, jugarán todos contra todos y los dos primeros avanzarán a octavos, luego vendrán los cuartos, semifinal y final sin partido por el tercer puesto .