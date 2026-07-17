Aunque actualmente la atención está centrada en la final del Mundial 2026, el calendario del torneo todavía reserva un compromiso más antes de bajar el telón definitivo. Se trata del partido por el tercer lugar, un encuentro que para muchos aficionados parece tener poca relevancia porque enfrenta a dos selecciones eliminadas en las semifinales. Sin embargo, este duelo continúa formando parte del programa oficial de la FIFA y se disputa en todas las ediciones del torneo, incluso cuando el campeón aún no ha sido coronado. Lejos de ser un simple trámite, este enfrentamiento conserva un papel dentro del cierre oficial del campeonato y sigue despertando preguntas entre los seguidores del fútbol. Descubre por qué este partido continúa siendo obligatorio, cuánto dinero está en juego y qué importancia tiene para las selecciones que lo disputan.

¿POR QUÉ SE JUEGA EL PARTIDO POR EL TERCER LUGAR DEL MUNDIAL?

Este cotejo se juega porque define el reparto de premios económicos y la posición final de las selecciones en el ranking de la FIFA.

El equipo que gana este compromiso asegura el último escalón del podio y recibe una recompensa mayor que la del conjunto que termina en el cuarto puesto. Asimismo, la ubicación definitiva en el campeonato puede influir en la clasificación mundial del organismo, un aspecto que puede favorecer a las selecciones en futuros sorteos y competiciones internacionales.

Por estos motivos, la FIFA considera que este encuentro tiene un valor deportivo y económico suficiente para mantenerse como parte del cierre oficial del Mundial, según informa RPP.

¿QUIÉNES JUGARÁN EL PARTIDO POR EL TERCER LUGAR DEL MUNDIAL 2026, CUÁNDO SERÁ Y DÓNDE VERLO?

Francia e Inglaterra serán las selecciones encargadas de disputar el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, luego de quedar eliminadas en las semifinales del torneo. Ambos equipos buscarán despedirse de la competencia con una victoria que les permita quedarse con el último escalón del podio.

Este compromiso se jugará el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium y el pitazo inicial está previsto para las 4:00 p. m. (hora de Perú). Los aficionados podrán seguir las acciones del encuentro a través de DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

Francia e Inglaterra se enfrentarán el sábado 18 de julio por el tercer lugar del Mundial 2026.

¿CUÁNTO DINERO RECIBEN LOS CUATRO MEJORES DEL MUNDIAL 2026?

La FIFA estableció una distribución de premios para reconocer el desempeño de las selecciones que alcanzaron las últimas instancias del campeonato.

Campeón: US$ 50 millones.

Subcampeón: US$ 35 millones.

Tercer lugar: US$ 30 millones.

Cuarto lugar: US$ 28 millones.

La diferencia entre el tercer y cuarto puesto explica por qué este partido tiene un impacto económico directo para ambos equipos.

¿CÓMO SE ENTREGAN LOS PREMIOS AL RESTO DE LAS SELECCIONES?

No solo los equipos que llegan al podio reciben ingresos. Antes del inicio del campeonato, cada federación obtuvo un aporte destinado a cubrir parte de los gastos de preparación de su delegación. Luego, el monto aumenta de acuerdo con la fase alcanzada.

Apoyo previo a la competencia: US$ 2,5 millones.

Eliminación en fase de grupos: US$ 10 millones.

Eliminación en dieciseisavos de final: US$ 12 millones.

Eliminación en octavos de final: US$ 16 millones.

Eliminación en cuartos de final: US$ 20 millones.

Este sistema busca que todas las selecciones reciban una compensación por participar y, al mismo tiempo, premie el avance conseguido durante el campeonato.