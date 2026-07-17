¿Por qué el Mundial no termina con la final? La verdadera razón del partido por el tercer puesto | Composición EC: @fifaworldcup
¿Por qué el Mundial no termina con la final? La verdadera razón del partido por el tercer puesto | Composición EC: @fifaworldcup
Por José Templo

Aunque actualmente la atención está centrada en la final del Mundial 2026, el calendario del torneo todavía reserva un compromiso más antes de bajar el telón definitivo. Se trata del partido por el tercer lugar, un encuentro que para muchos aficionados parece tener poca relevancia porque enfrenta a dos selecciones eliminadas en las semifinales. Sin embargo, este duelo continúa formando parte del programa oficial de la FIFA y se disputa en todas las ediciones del torneo, incluso cuando el campeón aún no ha sido coronado. Lejos de ser un simple trámite, este enfrentamiento conserva un papel dentro del cierre oficial del campeonato y sigue despertando preguntas entre los seguidores del fútbol. Descubre por qué este partido continúa siendo obligatorio, cuánto dinero está en juego y qué importancia tiene para las selecciones que lo disputan.

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