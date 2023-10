Paolo Guerrero se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2023 con LDU de Quito tras superar a Fortaleza de Brasil en la definición por penales. El delantero peruano no pudo anotar desde los doce pasos, pero a pesar de su error, fue destacado por los medios de prensa por su relevante presencia en el equipo ecuatoriano a lo largo de la campaña.

El director técnico del cuadro ecuatoriano, Luis Zubeldía, no fue ajeno a la importancia del atacante de 39 años, puesto que se animó a revelar la historia de cómo se interesó en el ‘Depredador’ y cómo hizo para convencerlo para que firme por LDU tras su mala experiencia por Racing de Argentina.

¿CÓMO INFLUYÓ SEBASTIÁN ‘POLLO’ VIGNOLO PARA QUE PAOLO GUERRERO JUEGUE EN LDU DE QUITO?

En medio de las celebraciones, Zubeldía participó en una charla con un reportero y reveló que tras ver una entrevista que le hicieron a Paolo Guerrero en ESPN, se dio cuenta que el delantero podría ser muy útil para LDU debido a las declaraciones que dijo en aquel entonces.

En esta línea, el entrenador argentino aprovechó para agradecer al periodista Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, porque invitó al delantero peruano a su programa cuando éste dejó Racing Club de Argentina.

Además, el técnico de Liga Deportiva Universitaria comentó que en la entrevista que brindó Guerrero para ESPN, notó que tenía mucha bronca, lo cual fue otra razón para que se comunique con él lo más pronto posible y asegure su contratación en el equipo ecuatoriano.

“A Paolo (Guerrero) yo lo vi en un programa de ESPN con el ‘Pollo’ (Vignolo) y se le notaba la espuma en la boca”, comentó Zubeldía, quien también aprovechó para agradecer al ‘Pollo’ y a su programa por la realización de la mencionada entrevista.

Continuando con Guerrero, el DT contó lo que hizo tras ver la entrevista. “(Guerrero) tenía bronca y yo a ese tipo de jugadores los conozco, porque tuve al fenómeno de ‘Pepe’ Sam también, y yo dije ‘Esta es la mía, lo llamó'. Y en un día lo cerramos, no anduvimos con vueltas”, sentenció Zubeldía.

"A PAOLO 🇵🇪 LO VI EN UN PROGRAMA DE ESPN Y SE LE NOTABA LA ESPUMA EN LA BOCA": Luis Zubeldía 🇦🇷 confesando por qué llevó a Guerrero a Liga de Quito 🇪🇨 y agradeciendo al 'Pollo' Vignolo.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/nczZDl911R — ESPN Perú (@ESPNPeru) October 29, 2023

¿QUÉ CONTÓ PAOLO GUERRERO SOBRE LA CONVERSACIÓN QUE TUVO CON LUIS ZUBELDÍA PARA UNIRSE A LDU DE QUITO?

En medio de las celebraciones por el título de la Copa Sudamericana 2023, Paolo Guerrero también reveló algunos detalles sobre la conversación que sostuvo con Zubeldía. El peruano contó que la charla se dio mediante una llamada telefónica y que las palabras motivacionales que usó el argentino fueron fundamentales para que se convenciera de firmar Liga Deportiva Universitaria de Quito.

“Cuando rescindo con Racing, me pega una llamada el profe Zubeldía y me dice: ‘Te necesito aquí, porque tengo la certeza de que contigo aquí vamos a ganar la Sudamericana’. Y eso fue lo que me movió, lo que me hizo tomar la decisión de venir a Liga”, comentó el ‘Depredador’, quien se mostró feliz de estar celebrando actualmente el torneo de la Conmebol.

Además, el goleador peruano destacó que desde que llegó al equipo, vio que había un propósito, y durante el camino que recorrió para cumplirlo, ha vivido momentos increíbles.

Con la obtención de la Copa Sudamericana 2023, el atacante logró su cuarto título internacional en su carrera profesional, mientras que el estratega argentino rompió la maldición de ‘casi campeón’ y logró su primer título como entrenador en su carrera, el cual comenzó en 2009.