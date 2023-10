Por la cuarta jornada de las Eliminatorias, la selección peruana buscará sacar un buen resultado ante Argentina. El equipo dirigido por Juan Reynoso enfrenta esta nueva fecha de las Clasificatorias en medio de duras críticas por los números negativos que consiguió en sus tres primeros partidos. En este contexto, Erick Osores, reconocido periodista peruano, hizo una polémica comparación que generó todo tipo de reacciones de parte de los hinchas de la Bicolor. Aquí te contamos exactamente qué dijo.

Osores, a través de su programa “Equipo F”, el cual se transmite en ESPN, dio a entender que Perú en este momento está al mismo nivel que San Marino, una de las selecciones europeas con las peores estadísticas de la historia y que es goleada de manera muy seguida.

“Estos experimentos han sido imposibles de analizar y entender. Un error de estos, o un horror, a este nivel es un ‘bombazo’ al corazón del hincha (...). Reynoso ha terminado de desfigurar al equipo. Para mí, ya no es técnico de la selección. Dejó de serlo. Ya no tiene mi respaldo. Yo me bajo del carro. Creo que hay demasiados indicios y decisiones que nos han golpeado, y nos han dejado en una posición que no se puede entender. ¿Se puede perder? Por supuesto. Pero no se puede perder sin patear al arco. Eso es imposible, no se puede dar. Eso le puede pasar a San Marino, sin decir que Perú es un gran equipo”, dijo Osores en ESPN.

Perú enfrentará este martes a Argentina en un Estadio Nacional que promete estar repleto de gente, pues se vendieron todas las entradas. El equipo del ‘Cebezón’ tiene la necesidad de al menos sumar un punto ante el vigente campeón del mundo. La escuadra nacional solo tiene una unidad y se ubica entre los últimos lugares de la tabla de posiciones.

¿Cuál es la programación de la cuarta fecha de las Eliminatorias?

Martes 17 de octubre

Venezuela vs Chile | 16:00 horas | Estadio Metropolitano de Maturín | Canal: Movistar Deportes (3 y 703)



Paraguay vs Bolivia | 17:30 horas | Estadio Defensores del Chaco | Canal: Movistar Eventos 2 (515 y 801)



Ecuador vs Colombia | 18:30 horas | Estadio Rodrigo Paz Delgado | Canal: Movistar Eventos (514 y 794)



Uruguay vs Brasil | 19:00 horas | Estadio Centenario | Canal: Movistar Plus (06 y 706)



Perú vs Argentina | 21:00 horas de Perú | Estadio Nacional | Canal: Movistar Deportes (3 y 703).



¿Cuál es el fixture completo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

SEPTIEMBRE 2023

Fecha 1:

Paraguay - Perú |07/09/23 |



Colombia - Venezuela |07/09/23 |



Argentina - Ecuador |07/09/23|



Uruguay - Chile |08/09/23 |



Brasil - Bolivia |08/09/23 |



Fecha 2:

Bolivia - Argentina | 12 /09/23 |



Ecuador - Uruguay | 12 /09/23 |



Venezuela - Paraguay | 12 /09/23 |



Chile - Colombia |12 /09/23 |



Perú - Brasil |12 /09/23 |



OCTUBRE 2023

Fecha 3:

Colombia - Uruguay (12 /10/23)



Brasil - Venezuela (12 /10/23)



Bolivia - Ecuador (12 /10/23)



Argentina - Paraguay (12 /10/23)



Chile - Perú (12 /10/23)



Fecha 4:

Uruguay - Brasil (17 /10/23)



Perú - Argentina (17 /10/23)



Venezuela - Chile (17 /10/23)



Paraguay - Bolivia (17 /10/23)



Ecuador - Colombia (17 /10/23)



NOVIEMBRE 2023

Fecha 5:

Colombia - Brasil (16 /11/23)



Venezuela - Ecuador (16 /11/23)



Bolivia - Perú (16 /11/23)



Argentina - Uruguay (16 /11/23)



Chile - Paraguay (16 /11/23)



Fecha 6:

Uruguay - Bolivia (21 /11/23)



Perú - Venezuela (21 /11/23)



Brasil - Argentina (21 /11/23)



Paraguay - Colombia (21 /11/23)



Ecuador - Chile (21 /11/23)



SEPTIEMBRE 2024

Fecha 7:

Uruguay - Paraguay



Perú - Colombia



Brasil - Ecuador



Bolivia - Veneuzela



Argentina - Chile



Fecha 8:

Colombia - Argentina



Venezuela - Uruguay



Paraguay - Brasil



Chile - Bolivia



Ecuador - Perú



OCTUBRE 2024

Fecha 9:

Perú - Uruguay



Venezuela - Argentina



Bolivia - Colombia



Chile - Brasil



Ecuador - Paraguay



Fecha 10:

Uruguay - Ecuador



Colombia - Chile



Brasil - Perú



Paraguay - Venezuela



Argentina - Bolivia



NOVIEMBRE 2024

Fecha 11:

Uruguay - Colombia



Perú - Chile



Venezuela - Brasil



Paraguay - Argentina



Ecuador - Bolivia



Fecha 12:

Colombia - Ecuador



Brasil - Uruguay



Bolivia - Paraguay



Argentina - Perú



Chile - Venezuela



MARZO 2025

Fecha 13:

Uruguay - Argentina



Perú - Bolivia



Brasil - Colombia



Paraguay - Chile



Ecuador - Venezuela



Fecha 14:

Colombia - Paraguay



Venezuela - Perú



Bolivia - Uruguay



Argentina - Brasil



Chile - Ecuador



JUNIO 2025

Fecha 15:

Colombia - Perú



Venezuela - Bolivia



Paraguay - Uruguay



Chile - Argentina



Ecuador - Brasil



Fecha 16:

Uruguay - Venezuela



Perú - Ecuador



Brasil - Paraguay



Bolivia - Chile



Argentina - Colombia



SEPTIEMBRE 2025

Fecha 17:

Uruguay - Perú



Colombia - Bolivia



Brasil - Chile



Paraguay - Ecuador



Argentina - Venezuela



Fecha 18:

Perú - Paraguay



Venezuela - Colombia



Bolivia - Brasil



Chile - Uruguay



Ecuador - Argentina

