Erling Haaland nació en Leeds mientras su padre jugaba en la Premier, pero la lesión que cambió el rumbo de la familia lo llevó a crecer en Noruega y abrazar para siempre la camiseta nórdica. (Fuente: TWSN)
Erling Haaland nació en Leeds mientras su padre jugaba en la Premier, pero la lesión que cambió el rumbo de la familia lo llevó a crecer en Noruega y abrazar para siempre la camiseta nórdica. (Fuente: TWSN)
Por Redacción EC

Cuando Erling Haaland salta al campo con la selección noruega, pocos imaginan que su lugar de nacimiento está a más de mil kilómetros de Oslo. El delantero llegó al mundo el 21 de julio de 2000 en la ciudad de Leeds, mientras su padre, Alf-Inge Haaland, desarrollaba su carrera como futbolista profesional en la Premier League inglesa.