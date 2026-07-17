Cuando Erling Haaland salta al campo con la selección noruega, pocos imaginan que su lugar de nacimiento está a más de mil kilómetros de Oslo. El delantero llegó al mundo el 21 de julio de 2000 en la ciudad de Leeds, mientras su padre, Alf-Inge Haaland, desarrollaba su carrera como futbolista profesional en la Premier League inglesa.

Un nacimiento en Inglaterra por la carrera de su padre

El nacimiento de Erling en Inglaterra fue consecuencia del trabajo de su padre, quien en ese momento defendía los colores del Leeds United y más tarde jugaría para el Manchester City. Sin embargo, esa etapa duró poco. Cuando el delantero tenía apenas tres años, la familia regresó definitivamente a Noruega tras el retiro de Alf-Inge, iniciando una nueva vida en la localidad de Bryne. Allí comenzó la verdadera historia futbolística del hoy goleador del Manchester City.

Fue en Noruega donde Haaland creció, estudió y se formó como futbolista. Desde muy pequeño ingresó a las divisiones menores del Bryne FK y posteriormente continuó su desarrollo en Molde antes de dar el salto al fútbol internacional. Su identidad deportiva y personal siempre estuvo ligada al país escandinavo, pese a haber nacido en territorio inglés.

¿Podía jugar con Inglaterra?

Por haber nacido en Leeds, Haaland llegó a ser considerado elegible para representar a Inglaterra bajo determinadas condiciones de nacionalidad. Sin embargo, el delantero nunca mostró interés en cambiar de selección. En distintas entrevistas ha explicado que siempre se sintió noruego y que representar a ese país fue una decisión natural, ya que allí creció, hizo amigos y construyó toda su carrera deportiva desde la infancia.

Su elección terminó convirtiéndose en un símbolo para el fútbol noruego. Con sus goles, Haaland lideró el regreso de Noruega a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y se consolidó como el máximo referente de una generación que volvió a ilusionar a todo un país. Durante el Mundial 2026, incluso tuvo la oportunidad de enfrentarse deportivamente a Inglaterra, el país donde nació, en un duelo cargado de simbolismo.

Crecer en Bryne: idioma mezclado, arraigo claro

En Bryne, Haaland empezó a formarse en clubes noruegos , primero en el Bryne FK y luego creciendo en el sistema del fútbol escandinavo. Uno de sus primeros entrenadores, Alf Ingve Berntsen, contó que el niño “hablaba inglés de día y noruego por la noche dentro de su casa”, una mezcla que reflejaba el puente entre su origen y su nueva vida.

Sin embargo, ese mismo entrenador señaló que, si la familia hubiera regresado mucho más tarde, la historia podría haber sido distinta, porque el arraigo se construye con tiempo. En su caso, el retorno a Noruega ocurrió cuando Erling tenía apenas cuatro años, y toda su educación y formación deportiva se consolidó allí, lo que hizo que nunca dudara en querer representar esa bandera.

Selección desde siempre: por qué Inglaterra nunca tuvo una oportunidad real

Aunque por haber nacido en Leeds, Haaland era elegible para Inglaterra, la realidad es que su camino con Noruega arrancó muy pronto. El delantero jugó desde categorías juveniles con la selección nórdica, avanzó por las distintas divisiones inferiores y se convirtió en pieza central del proyecto noruego mucho antes de explotar a nivel mundial con Salzburgo, Dortmund y Manchester City.

Cuando se le preguntó directamente, Haaland fue claro: “Viví allá entre tres años y medio y cuatro años, y en Noruega mucho más tiempo, así que fue natural la decisión”. La propia Federación inglesa admitió que nunca hubo un plan real para seducirlo , y que “no iban a conseguirlo”, porque el tenía jugador desde muy joven clarísimo dónde quería jugar.

Un vínculo que va más allá del lugar de nacimiento

La historia de Erling Haaland demuestra que la nacionalidad deportiva no siempre depende del lugar donde una persona nace. En su caso, el vínculo emocional con Noruega pesó mucho más que cualquier otra posibilidad. Sus raíces familiares, su formación futbolística y el sentido de pertenencia construido desde niño fueron determinantes para tomar una decisión que nunca puso en duda.

Hoy, convertido en uno de los delanteros más temidos del planeta, Haaland sigue escribiendo capítulos importantes con la camiseta de Noruega. Su historia recuerda que, detrás de cada estrella del fútbol, también existen decisiones personales y familiares que terminan marcando el rumbo de una carrera extraordinaria.

Orgullo noruego y un posible “qué hubiera pasado”

Con la explosión de su carrera y su papel protagónico en el Mundial 2026, la pregunta sobre qué hubiera pasado si Haaland hubiera elegido Inglaterra aparece cada vez que se enfrenta al país en el que nació. El delantero, sin embargo, responde con una mezcla de sinceridad y orgullo: “Nunca se sabe cómo habría sido si mi padre hubiera jugado más tiempo en Inglaterra o en otro lugar. Quizás sería inglés, no lo sé, pero soy noruego y estoy orgulloso de ello”.

En esa frase se condensa su historia: un nacimiento marcado por la Premier, una lesión que obligó a empezar de nuevo en Noruega y una vida entera construida bajo el frío escandinavo, lejos de los estadios que vieron jugar a su padre. Hoy, cuando el mundo lo mira como uno de los mejores delanteros del planeta, su elección de bandera cuenta tanto como sus goles: recuerda que el lugar donde uno nace no siempre es el mismo que, años después, elige llamar hogar.

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