¿Por qué existen las tarjetas roja y amarilla? El origen que muy pocos ‘futboleros’ conocen | Foto: Freepik
¿Por qué existen las tarjetas roja y amarilla? El origen que muy pocos ‘futboleros’ conocen | Foto: Freepik
Por José Templo

Las tarjetas amarilla y roja son hoy un elemento indispensable en cualquier partido de fútbol. Basta con que el árbitro las muestre para que jugadores, entrenadores y aficionados entiendan de inmediato el mensaje. Sin embargo, este sistema no existió desde los inicios del deporte y nació como respuesta a una serie de episodios que evidenciaron la necesidad de establecer sanciones claras dentro del campo de juego. Violentos enfrentamientos, expulsiones rodeadas de polémica e incluso problemas de comunicación entre árbitros y futbolistas marcaron el camino hacia una solución que cambiaría para siempre la historia del fútbol. Detrás de la idea de las tarjetas estuvo un árbitro inglés, que encontró la inspiración al observar un semáforo mientras conducía por una calle de Londres.

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