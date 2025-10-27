Universitario de Deportes logró la hazaña: consiguió el tan ansiado tricampeonato de su historia. En base a buen juego y la tan característica garra crema, los dirigidos por Jorge Fossati le dieron vuelta al marcador y vencieron 2-1 a ADT en Tarma. Sin embargo, Sebastián Britos, arquero uruguayo de la ‘U’, se fue expulsado en los últimos minutos, hecho que generó polémica.

¿Por qué expulsaron a Sebastián Britos en el Universitario vs ADT? Arquero uruguayo explica en transmisión de Jairo Concha

A esta situación, que provocó bastante controversia, se refirió Jairo Concha en plena transmisión en vivo por Instagram. Es más, el volante merengue, figura en esta temporada, se acercó al mismo golero para consultarle cuál fue el motivo de la expulsión.

El guardameta hizo un gesto con la mano y aseguró: “Para mí esto es qué me estás queriendo decir”. Concha, sorprendido, se mostró confundido y le dio la razón al uruguayo, pues tampoco entendía por qué lo expulsaron.

Recordemos que, una vez expulsado Britos, quien entró al campo fue Miguel Vargas, portero que es habitual suplente en el equipo crema y que ya atajó algunos partidos.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña tras el tricampeonato de Universitario?

Bastante emocionado por lograr el tricampeonato, Rodrigo Ureña, volante chileno, le dedicó unas palabras al clásico rival, Alianza Lima. “Hoy pudimos nuevamente darle una alegría a la gente. Hemos trabajado mucho, un montón, se hablaron un montón de estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estos últimos tres años, y que sigan llorando, es así, que sigan llorando, que sigan inventando excusas. Aquí a nivel internacional hemos sido los mejores, hemos competido en todos lados, y con eso me quedo, un tricampeonato para cerrar el estadio”, comentó el referente del cuadro de Ate.

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 24 de octubre

- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos / Finalizado

Sábado 25 de octubre

- Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso / Finalizado

- Alianza Atlético 0-1 Cienciano / Finalizado

- Cusco FC 1-0 Atlético Grau / Finalizado

Domingo 26 de otubre

- Sporting Cristal 0-1 Los Chankas / Finalizado

- UTC 3-2 Alianza Universidad / Finalizado

- ADT 1-2 Universitario / Finalizado

- Melgar 2-0 Sport Huancayo / Finalizado

Descansan: Alianza Lima y Sport Boys

Programación de la fecha 17 del Clausura

Viernes 31 de octubre

20:00 Alianza Lima vs. Melgar

Sábado 1 de noviembre

13:00 Chankas CYC vs. Ayacucho

FC15:15 Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

18:00 Deportivo Garcilaso vs. ADT

Domingo 2 de noviembre

13:00 Alianza UDH vs. Cusco FC

15:30 Atlético Grau vs. Alianza Atlético

18:00 Cienciano vs. Juan Pablo II

18:00 Sport Boys vs. UTC