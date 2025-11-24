El último domingo, en medio de gran expectativa, Alianza Lima hizo respetar la casa y goleó 3-0 a UTC. Sin embargo, debido al triunfo de Cusco FC, los blanquiazules deberán jugar un duelo ida y vuelta ante Sporting Cristal para clasificar al duelo definitorio para ser Perú 2. En este contexto, causó revuelo en redes sociales el uso del VAR. Aquí te contamos cuál fue el motivo.

Desde la tribuna, un aficionado captó con su cámara el instante preciso en que el árbitro Julio Quiroz se dirigía al área del VAR para analizar una jugada polémica. La filmación, más allá de la acción, se centra en detallar su posición: apoyado en un escritorio cercano y justo al lado del banco de suplentes, mostrando cómo el juez se ubica estratégicamente para tomar la decisión.

Debido a este suceso, como se esperaba, los comentarios en redes no se hicieron esperar. “Esto es el VAR en la Liga 1. Esto es un chiste”, “No hemos avanzado nada”, “Cualquier cosa es esto”, “Esto es segunda división”, “Ni en la liga de mi barrio pasa eso”, “Terrible imagen la que damos”, fueron algunas de las opiniones.

Resultados de la fecha 19 del Torneo Clausura

Domingo 16 de noviembre

- Sport Boys 0-1 Alianza Atlético (Finalizado)

Miércoles 19 de noviembre

- Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal (Finalizado)

Sábado 22 de noviembre

- Los Chankas 3-1 Universitario (Finalizado)

Domingo 23 de noviembre

- Alianza Lima 3-0 UTC (Finalizado)

- Sport Huancayo 1-2 Cusco FC (Finalizado)

- Alianza Universidad 3-0 Juan Pablo II (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 0-0 ADT (Finalizado)

- Cienciano 2-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Descansan: Melgar y Deportivo Garcilaso

