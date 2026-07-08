Por Redacción EC

Luego de casi un mes de fútbol ininterrumpido, el Mundial 2026 tendrá una pausa en su calendario. Este miércoles 8 de julio no habrá partidos de la Copa del Mundo, una situación poco habitual desde que comenzó el certamen y que obligará a los aficionados a esperar un día más para volver a disfrutar de la máxima competencia del fútbol. Desde el inicio del torneo, el pasado 11 de junio, la programación ofreció encuentros de manera continua, manteniendo a millones de hinchas pendientes de cada jornada. Entre la fase de grupos y las eliminatorias, el campeonato acumuló 27 días consecutivos de actividad, con partidos que definieron a los ocho mejores equipos del certamen.