Luego de casi un mes de fútbol ininterrumpido, el Mundial 2026 tendrá una pausa en su calendario. Este miércoles 8 de julio no habrá partidos de la Copa del Mundo, una situación poco habitual desde que comenzó el certamen y que obligará a los aficionados a esperar un día más para volver a disfrutar de la máxima competencia del fútbol. Desde el inicio del torneo, el pasado 11 de junio, la programación ofreció encuentros de manera continua, manteniendo a millones de hinchas pendientes de cada jornada. Entre la fase de grupos y las eliminatorias, el campeonato acumuló 27 días consecutivos de actividad, con partidos que definieron a los ocho mejores equipos del certamen.

¿Por qué hoy no hay partidos del Mundial 2026? Esta es la razón que pocos conocen

Lejos de tratarse de una cancelación o de un cambio inesperado en la agenda, esta pausa forma parte del cronograma establecido por la FIFA desde antes del inicio del Mundial. El organismo decidió reservar una jornada sin actividad entre los octavos y los cuartos de final para permitir que las selecciones clasificadas dispongan de más tiempo para recuperarse física y mentalmente.

Este descanso también ofrece un margen adicional para que los cuerpos técnicos preparen con mayor detalle sus estrategias de cara a una instancia decisiva. A estas alturas del campeonato, el desgaste acumulado por los futbolistas es considerable, por lo que cada sesión de recuperación puede marcar diferencias en el rendimiento dentro del campo.

Además del trabajo táctico, varias selecciones aprovecharán la jornada para evaluar el estado físico de sus jugadores, especialmente aquellos que terminaron la ronda anterior con molestias o cargas musculares. El día libre también permitirá reducir los tiempos de traslado entre sedes y organizar los últimos detalles antes de afrontar los cuartos de final.

¿Cuándo se juega nuevamente el Mundial 2026?

La emoción volverá este jueves 9 de julio con el inicio de una de las fases más esperadas del torneo. Francia y Marruecos serán los encargados de abrir los cuartos de final en un compromiso programado para las 3:00 p. m. (hora peruana) en el Gillette Stadium, donde ambos buscarán dar el primer paso hacia las semifinales.

Con solo ocho selecciones en carrera, el margen de error es prácticamente inexistente. Cada partido será decisivo y una derrota significará el final del sueño mundialista. Tras una breve pausa para tomar aire, el Mundial 2026 volverá con enfrentamientos de alto voltaje que prometen mantener la expectativa de los aficionados hasta conocer al próximo campeón del mundo.