Por Redacción EC

En el mundo, los estadios o arenas son piezas fundamentales en los diferentes países, debido a que dinamizan la economía local gracias a las industrias del entretenimiento (deportes o conciertos). De hecho, su relevancia se sustenta principalmente en su multifuncionalidad, su calidad técnica y su sostenibilidad económica. Asimismo, entre los beneficios que brinda contar con estos recintos cerrados se encuentra la posibilidad de realizar eventos sin importar las inclemencias del tiempo, como el calor extremo o la lluvia, garantizando la comodidad del público. En ese contexto, para los clubes de fútbol es fundamental contar con su propia casa deportiva, ya que ello fortalece su identidad y genera mayores ingresos económicos. Sin embargo, en esta oportunidad, el tradicional y popular equipo de U de Chile atraviesa una frustrante situación por no contar con su propio campo deportivo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.