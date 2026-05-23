En el mundo, los estadios o arenas son piezas fundamentales en los diferentes países, debido a que dinamizan la economía local gracias a las industrias del entretenimiento (deportes o conciertos). De hecho, su relevancia se sustenta principalmente en su multifuncionalidad, su calidad técnica y su sostenibilidad económica. Asimismo, entre los beneficios que brinda contar con estos recintos cerrados se encuentra la posibilidad de realizar eventos sin importar las inclemencias del tiempo, como el calor extremo o la lluvia, garantizando la comodidad del público. En ese contexto, para los clubes de fútbol es fundamental contar con su propia casa deportiva, ya que ello fortalece su identidad y genera mayores ingresos económicos. Sin embargo, en esta oportunidad, el tradicional y popular equipo de U de Chile atraviesa una frustrante situación por no contar con su propio campo deportivo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ LA U DE CHILE NO TIENE SU PROPIO ESTADIO?

Actualmente, en el Campeonato Nacional la Universidad de Chile marcha en el octavo puesto de la tabla general con 17 puntos, a diez del líder Colo Colo. Y es que, el conjunto dirigido por Fernando Gago intenta mejorar su eficacia y regularidad en el certamen, mientras la dirigencia trabaja en la renovación de jugadores considerados fundamentales para el plantel y los objetivos establecidos. Sin embargo, uno de los mayores retos que enfrenta la dirigencia es contar con un estadio propio, pues para sus partidos como local suelen utilizar otros recintos. De hecho, según la plataforma Bolavip, en su momento existió la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el club Palestino y el Estadio Municipal, ubicado en la comuna de La Cisterna, para remodelarlo y convertirlo en la casa oficial del equipo.

Frente a esta situación, en una entrevista para Radio ADN, el alcalde de la zona, Joel Olmos, manifestó que esta iniciativa era inviable debido a los actos de indisciplina cometidos por las barras bravas, que no solo afectan a la ciudad, sino también a los vecinos, quienes deben soportar la bulla y el desorden que suelen dejar. De esta manera, el burgomaestre de La Cisterna descartó tajantemente que exista una construcción en su comuna, por lo que sugirió que estos deberían estar en lugares más alejadas de las zonas residenciales. “Lo que nos complica es el tremendo daño que sufre el sector cuando vienen las grandes barras bravas a la comuna, cuando tenemos banderazos”, sostuvo al inicio.

“No podemos pensar en construir un estadio de la U en La Cisterna, no hay ninguna posibilidad, ni para ningún club con barra brava. Primero debemos pensar en la comunidad y después pensar en los clubes, que tampoco colaboran reponiendo el daño a los vecinos. Me opongo profundamente, mi deber está con los vecinos. Hay que pensar en un modelo en que salgan a las periferias de las grandes ciudades, nadie puede controlar a una barra de ese tipo. Es muy difícil pensar en ampliar la relación con esos clubes porque está muy dañada, los vecinos están amenazados y con miedo”, expresó Olmos.

¿CÓMO SERÁ EL ESTADIO MÁS GRANDE PARA EL MUNDIAL 2030?

Es bien sabido que la FIFA confirmó que el Mundial 2030 celebrará su centenario en seis países de tres continentes, como España, Portugal y Marruecos que serán sedes principales, por su parte, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán partidos inaugurales conmemorativos. En ese contexto, el país africano avanza con la construcción del Gran Estadio Hassan II, llamado así en honor a Hasán II de Marruecos, padre del actual monarca Mohamed VI, y que está proyectado para albergar a cerca de 115 000 aficionados. De acuerdo con el diario Olé, el recinto viene implementando algunas tribunas y gran parte de su estructura base, tras cumplirse seis meses desde el inicio de la construcción.

Asimismo, el diseño fue desarrollado por Oualalou + Choi y Populous, y se inspira en una carpa comunitaria tradicional de Marruecos conocida como moussem, similar a una gran jaima árabe y profundamente vinculada a la cultura marroquí. Y es que, la propuesta contempla una cubierta de aluminio que no solo protegerá el estadio, que abarca una extensión de 138 hectáreas, sino también sus alrededores, incluidos accesos, jardines y otros espacios destinados a los hinchas. Eso no es todo, el medio argentino informó que el coloso será una mini ciudad, donde concentrará los importantes establecimientos y sistemas de transporte (hoteles, centro comercial, parques y estación del tren de alta velocidad), lo cual se prevé que se encuentre listo a mediados del 2028.

“La primera fase es remodelación para utilizarlos con normas de Confederación Africana de Fútbol, y después de la Copa Africana vamos a trabajar para el Mundial. Tenemos la construcción del gran estadio del mundo, que van a terminar en 2028. En la construcción de un nuevo estadio hay un ecosistema que va a ser un centro estratégico, no va a ser solo para el fútbol, para a servir para muchas cosas, como por ejemplo construir estación de alta velocidad. Nuestro rey su majestad acompaña todo. Su majestad decidió llamarlo Hasan II, el nombre de su padre. Seis veces presentamos candidatura para la Copa del Mundo, tanto insistir que ahora lo tenemos. Un homenaje a Hassan II”, explicó Youssef Belqasmi a Olé, en Rabat.