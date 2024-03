Leao Butrón fue uno de los arqueros más queridos por los hinchas de Alianza Lima. Sus atajadas siempre estarán en la memoria de los fanáticos victorianos, además de los títulos que ganó con la camiseta blanquiazul. Y, en las últimas horas, el exportero ha vuelto a ser tendencia por una nueva polémica declaración en redes sociales. Luego que los futbolista aliancistas manifestaron su reclamo contra los árbitros del fútbol peruano y el manejo que hacen del VAR, el exSporting Cristal se animó a dar su opinión sobre ello.

¿Por qué Leao Butrón es tendencia tras reclamos de futbolistas de Alianza Lima hacia el VAR?

Butrón se indignó por cómo se dio el arbitraje en la derrota (2-1) de Alianza Lima ante Cienciano en Cusco y utilizó sus redes sociales para demostrarlo.

“Con lo visto ayer en el VAR, y lo visto hoy ¿por qué no evitamos gastos y entregamos la copa para que celebren todos los involucrados”, indicó Butrón en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

Sin embargo, los hinchas de Alianza y otros equipos no pudieron responder la publicación en dicha red social a Leao, pues tiene desactivado los comentarios desde hace buen tiempo atrás. No obstante, no queda duda que este comentario ha generado polémica.

Con lo visto ayer en el VAR y, lo visto hoy ¿por qué no evitamos gastos y entregamos la copa para que celebren todos los involucrados? 🥑 — Leao Butrón (@Leaobutron) March 14, 2024





Cuáles fueron las fuertes acusaciones de Carlos Zambrano contra el arbitraje tras la derrota ante Cienciano

Con el objetivo de mostrar su malestar con la actuación del árbitro del partido, Adrián Arregui, Sebastián Rodríguez y Carlos Zambrano se presentaron en conferencia de prensa y aseguraron que las decisiones del VAR los perjudican.

“Hay jugadas muy rochosas. No es excusarnos, pero estamos siendo perjudicados. Esperamos que esto cambie por el bien del torneo peruano. Se tienen que tomar acciones lo más pronto posible para que el fútbol peruano crezca, por el bien de todos los equipos. No solo porque Alianza sea perjudicado, hay clubes de provincia que también son perjudicados”, dijo Zambrano.

Leao Butrón arremete contra ‘Paco’ Bazán y cuenta cómo empezó el conflicto entre ellos: “En 15 minutos me sacó el alma”

Ambos salieron campeones en el fútbol peruano, y hoy protagonizan una serie de dimes y diretes que datan de fines del 2021, año en el que Leao Butrón y ‘Paco’ Bazán empezaron a intercambiarse calificativos de grueso calibre, y de manera pública, producto de un episodio viralizado en redes sociales.

Luego de varios meses de iniciado el conflicto mediático, el histórico portero de Alianza Lima ahora trabajando como Gerente de Academias y Franquicias, volvió a tocar el tema en cuestión, arremetiendo contra el también actor y presentador televisivo, y en reiteradas oportunidades tildándolo de “baboso” literalmente.

“Recuerdan que se filtró un audio cuando estaba en mi casa, donde estaba con unos chiquitos y hablamos de Alianza y la U”, evocó un ofuscado Leao Butrón en el programa de YouTube llamado “DESMARCADOS” al que fue invitado el martes 5 de marzo, y en el que puntualizó además que el clima hostil entre ambos lo generó el propio exarquero crema.

Cabe resaltar y recordar, que en aquella oportunidad el arquero 3 veces campeón con Alianza Lima protagonizó un video viralizado en redes sociales donde aparece expresándose de mala forma sobre Universitario como tal acerca de la vez que se eliminó la baja en 1947.

El actual Gerente de Academias y Franquicias de Alianza Lima continuó arremetiendo contra Francisco Bazán, luego de indicar que “muchos se preguntan, ¿por qué te peleas con Paco?”, razón que lo llevó a decir lo siguiente: “Él al día siguiente (de viralizado el video) en el programa que le han regalado, 15 minutos me sacó el alma, entonces yo me mordí la lengua ... pero después pasaron 2 meses, y lo veo haciendo karate en la televisión, entonces yo pongo un tuit (que decía) ‘no hay nada que hacer que él se mejora cada día, antes era un baboso, ahora es un babosazo”.

