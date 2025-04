Manuel Barreto está dando que hablar entre los hinchas de Universitario. Y, en esta oportunidad, no para increparle por algún fichaje en específico, sino para reconocerle el gran mérito que tuvo, según palabras de los mismos fanáticos, de hacerse cargo interinamente del equipo crema y lograr dos triunfos de alto calibre: el primero, hace unos días en Juliaca, y el segundo, ayer, en la tercera jornada de Copa Libertadores, ante nada menos que el equipo de moda: el Barcelona de Segundo Castillo.

¿Por qué Manuel Barreto se jugó una revancha ante Barcelona SC? El triste episodio de una depresión, despido de su trabajo y el elogio a los jugadores de Universitario

El exjugador merengue, ahora director deportivo, pero por algunos días técnico merengue, se refirió en conferencia de prensa a lo que fue el triunfo de la ‘U’ en Guayaquil.

“Bueno, lo ganan los futbolistas, ¿no? Lo cierto es que eran dos partidos muy difíciles, muy difíciles, de los más difíciles del año y yo tomé la decisión de asumirlo porque me parecía lo más correcto, lo más adecuado porque no hay nadie en Universitario que conozca más este equipo que yo. Este es mi equipo, he traído prácticamente a más del 90% de jugadores, los conozco al milímetro y además tengo la experiencia de haber dirigido”, comentó Barreto en primera instancia.

Luego, el entrenador interino reveló lo que fue un momento muy duro en su carrera. “Hace 5 años yo pasé una de las noches más duras de mi vida, aquí cuando dirigiendo Sporting Cristal, Barcelona nos ganó 4 a 0. Luego de eso me sacaron, por un partido, me sacaron del trabajo. Tuve depresión ahí en pandemia, pero no me rendí, no me rendí. He seguido avanzando y la verdad que este es un premio que me regalan estos jugadores. A mí y a todas las personas que a pesar de las críticas y a pesar de todo lo que pueda suceder, no se rinden”.

Manuel Barreto fue el director deportivo del bicampeonato de Universitario en la Liga 1.| Foto: Universitario de Deportes (Facebook)

¿Qué más dijo Manuel Barreto?

Por último, el exjugador también contó cómo se tomó la decisión de hacerse cargo del equipo mientras se negociaba con el nuevo entrenador. “Así que sí ha sido una experiencia absolutamente increíble y dado todo lo que te comento me pareció, hablando con Jean, el presidente del equipo, lo más indicado era que yo asuma. Era un riesgo grande, sí, pero el que se arriesga corre la posibilidad darse un gran golpe, pero también corre la posibilidad de ver todo desde arriba y hoy día se ve bien desde arriba”.

Resultados de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Jueves 17 de abril

- Alianza Universidad 0-0 Atlético Grau (Finalizado)

Viernes 18 de abril

- Melgar 1-2 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

- Deportivo Binacional 1-3 Universitario de Deportes (Finalizado)

- Alianza Lima 1-0 Los Chankas (Finalizado)

Sábado 19 de abril

- Sport Boys 2-2 Cienciano (Finalizado)

- Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal (Finalizado)

- Cusco FC 3-0 Ayacucho FC (Finalizado)

Domingo 20 de abril

- UTC 0-1 ADT (Finalizado)

- Sport Huancayo 4-2 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Programación de la fecha 10 de la Liga 1 2025

Sábado 26 de abril

1.00 p.m. Ayacucho FC vs Alianza Atlético (Estadio Manuel Molina - Huanta)

3:30 p.m. Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (Estadio Germán Contreras - Cajabamba)

6:30 p.m. Deportivo Garcilaso vs Binacional (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)

Domingo 27 de abril

1.15 p.m. Los Chankas vs Melgar (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)

3:30 p.m. Atlético Grau vs Sport Boys (Estadio Campeones del 36 - Sullana)

6:00 p.m. Universitario vs UTC (Estadio Monumental - Lima)

Lunes 28 de abril

1.00 p.m. Sporting Cristal vs Juan Pablo II (Estadio Alberto Gallardo - Lima)

3:30 p.m. ADT vs Cusco FC (Estadio Unión - Tarma)

7:30 p.m. Cienciano vs Sport Huancayo (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

* Sport Boys: descansa