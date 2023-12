Ante la inminente salida de Juan Máximo Reynoso en el cargo de entrenador de la selección de Perú debido a sus resultados negativos y a su criticable estilo de juego, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico, y este contexto, es inevitable que no se mencione el nombre del argentino Ricardo Gareca, a quien muchos desean que regrese en el banquillo de la ‘Blanquirroja’.

El hipotético regreso del ‘Tigre’ en el banquillo de Perú no pasó desapercibido en el programa deportivo “Al Ángulo” de Movistar Deportes, donde se discutió si Gareca debería tener una segunda oportunidad con la selección peruana. En esta línea, uno de los panelistas, Diego Rebagliati, señaló que no estaba de acuerdo ante esta posibilidad y expresó sus razones.

¿POR QUÉ RICARDO GARECA NO DEBE DIRIGIR NUEVAMENTE A PERÚ, SEGÚN DIEGO REBAGLIATI?

Rebagliati fue claro en su posición al manifestar que no le gustaría ver nuevamente al estratega argentino al mando de la ‘Bicolor’ porque cree que sería una mala decisión y podría menoscabar todo lo que logró, como el hecho de clasificar a Perú a una Copa del Mundo luego de 36 años, los resultados históricos que logró como visitante en las Eliminatorias o sus destacadas participaciones en las Copas América.

“A mí no me gustaría ver a (Ricardo) Gareca de nuevo en la selección. No creo en las segundas partes, tienen la vara muy alta, es un riesgo muy grande. Es un camino ya atravesado y me parece que ya está”, sostuvo el comentarista deportivo, según recoge Infobae.

A pesar de que el nombre del “Tigre” suene como reemplazo de Reynoso, una alternativa que ha tomado fuerza para asumir el cargo de entrenador de Perú es Jorge Fossati, actual DT de Universitario de Deportes. El entrenador uruguayo aún tiene contrato con los cremas hasta finales del próximo año, y en caso acepte dirigir a la ‘Blanquirroja’, primero debe esperar de que la FPF haga oficial la salida de Reynoso.

¿RICARDO GARECA PODRÍA DIRIGIR A UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN EL AÑO DE SU CENTENARIO?

Universitario irá en busca del bicampeonato en el año de su centenario, pero ante la posible salida de su entrenador, Jorge Fossati, para dirigir a Perú, surgió el rumor de que Gareca sea el reemplazante del estratega ‘charrúa’.

Gareca se refirió sobre el tema y mencionó que, a pesar de que vivió muchos años en Perú y tiene muchas cuestiones personales en el país, por ahora lo que él quiere es alejarse momentáneamente del ámbito futbolístico. “No tengo planes de dirigir a ningún equipo en Perú; pero eso no quiere decir que con el tiempo a lo mejor vuelva”, sostuvo en entrevista con el programa digital ‘Sin Cassette’.

La pretemporada con miras a la Liga 1 2024 está próxima a iniciar y la “U” necesita definir quién será el entrenador para afrontar la competencia en el año de su centenario. Ante la potencial salida de Fossati, deben apresurarse en encontrar un reemplazante antes del 20 de diciembre.

¿CUÁNDO SE DARÁ A CONOCER OFICIALMENTE EL NOMBRE DEL NUEVO DT DE LA SELECCIÓN PERUANA?

Según se pudo conocer en un primer momento por medio del diario Líbero, el nuevo director técnico que reemplazará a Reynoso en la selección peruana para asumir lo que resta de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 sería antes de la quincena del mes de enero del próximo año 2024.