La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal generó sorpresa y rápidamente abrió interrogantes sobre lo que ocurrió dentro del equipo dirigido por Jorge Jesús. El delantero dejó a su selección después de no disputar el segundo partido de la Nations League ante Noruega, en medio de una situación que, según el relato de Edu Aguirre, periodista español y cercano al futbolista, habría provocado un fuerte malestar en el capitán portugués. El comunicador reveló detalles de una conversación entre Ronaldo, el entrenador y el presidente de la Federación, además de explicar qué habría ocurrido posteriormente y por qué el delantero decidió marcharse. Descubre qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús y cuál habría sido el motivo de su inesperada salida de la selección portuguesa.

¿POR QUÉ CRISTIANO RONALDO ABANDONÓ LA CONCENTRACIÓN DE PORTUGAL?

De acuerdo con la versión expuesta por Edu Aguirre en ‘El Chiringuito’, el conflicto estaría relacionado con la decisión de Jorge Jesús de mantener a Cristiano Ronaldo como suplente durante el encuentro ante Noruega. El delantero habría permanecido cerca de media hora realizando el calentamiento sin finalmente ingresar al terreno de juego, situación que habría generado incomodidad.

Según el periodista, posteriormente se produjo una reunión privada entre Cristiano Ronaldo, Jorge Jesús y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. En ese encuentro, el entrenador habría reconocido su error y ofrecido disculpas al atacante. Además, siempre según Aguirre, Jorge Jesús se habría comprometido a realizar públicamente una rectificación.

Sin embargo, el seleccionador habría adoptado otra postura frente a los medios. Para Aguirre, esa diferencia entre lo conversado en privado y las declaraciones posteriores provocó la reacción del futbolista. “Cristiano explota, porque se siente traicionado”, afirmó el periodista.

¿QUÉ HABÍA DICHO JORGE JESÚS TRAS EL ENCUENTRO ANTE NORUEGA?

La conferencia de prensa del técnico portugués habría sido determinante para aumentar la tensión. Según el relato de Aguirre, Jorge Jesús defendió públicamente su autoridad y dejó claro que las decisiones dentro del combinado nacional corresponden al entrenador.

El periodista consideró contradictorio que, después de la conversación privada que habría mantenido con Cristiano, el técnico se mostrara públicamente firme respecto a su posición. “Sales a las doce horas a rueda de prensa y dejas peor a Cristiano, sacando pecho y diciendo que mandas tú y que Cristiano es uno más”, sostuvo Aguirre durante el programa español.

🚨 EXCLUSIVA @EduAguirre7 🚨



😯 "JORGE JESÚS le pidió PERDÓN a CRISTIANO y le dijo que lo haría también en rueda de prensa".



😯 "LE MINTIÓ: no lo hizo y sacó pecho ante los medios". pic.twitter.com/scnWzHz22z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 30, 2026

Tras estas declaraciones, Cristiano abandonó la concentración en Dinamarca y subió a una furgoneta, protagonizando una salida que rápidamente trascendió al ámbito deportivo, según informa RPP.

¿QUÉ OPINÓ EDU AGUIRRE SOBRE LA SALIDA DE CRISTIANO RONALDO?

Edu Aguirre sostuvo que el delantero portugués habría considerado suficiente lo ocurrido y que su reacción respondió a una acumulación de situaciones. El comunicador destacó la trayectoria que respalda al atacante y cuestionó que fuera expuesto públicamente de esa manera. “Cristiano se ha cansado. Cristiano no es el muñeco del pim, pam, pum”, manifestó.

Además, defendió la decisión del futbolista de marcharse y aseguró: “Yo Cristiano y me hubiera ido antes. Mucho ha aguantado para mí”.

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