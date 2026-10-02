¿Por qué se fue de Portugal? Amigo de Cristiano Ronaldo cuenta toda la historia | Foto: @cristiano
¿Por qué se fue de Portugal? Amigo de Cristiano Ronaldo cuenta toda la historia | Foto: @cristiano
Por Redacción EC

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal generó sorpresa y rápidamente abrió interrogantes sobre lo que ocurrió dentro del equipo dirigido por Jorge Jesús. El delantero dejó a su selección después de no disputar el segundo partido de la Nations League ante Noruega, en medio de una situación que, según el relato de Edu Aguirre, periodista español y cercano al futbolista, habría provocado un fuerte malestar en el capitán portugués. El comunicador reveló detalles de una conversación entre Ronaldo, el entrenador y el presidente de la Federación, además de explicar qué habría ocurrido posteriormente y por qué el delantero decidió marcharse. Descubre qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús y cuál habría sido el motivo de su inesperada salida de la selección portuguesa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.