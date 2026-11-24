Universitario de Deportes atraviesa uno de esos momentos en los que las explicaciones parecen no alcanzar para justificar lo que sucede dentro del campo. Lo que debía ser una presentación para cerrar con buenas sensaciones el Torneo Clausura terminó convirtiéndose en una pesadilla en la altura de Huancayo. El contundente 4-1 recibido frente al ‘Rojo Matador’ dejó al descubierto las dificultades que arrastra el equipo de Fabián Bustos y encendió las alarmas entre sus seguidores. La derrota no solo significó perder la posibilidad de cerrar el campeonato con una victoria, sino que también instaló una pregunta incómoda: ¿está preparado el cuadro crema para afrontar la recta decisiva de la temporada?

La goleada que cambió el panorama de Universitario

El resultado tuvo consecuencias importantes para ambos protagonistas. Sport Huancayo consiguió quedarse con el Torneo Clausura, mientras que los merengues terminaron obligados a buscar una reacción inmediata si pretenden mantener vivo el sueño del tetracampeonato. El margen de error prácticamente desapareció y el equipo tendrá que demostrar que todavía conserva argumentos futbolísticos y anímicos para competir por el título nacional.

La preocupación no nace únicamente de los cuatro goles recibidos. Lo que genera mayor inquietud es la manera en que Universitario viene acumulando resultados poco convincentes en un momento en el que necesitaba mostrar solidez. Los empates en casa, las derrotas y las dificultades para imponer condiciones han dibujado un escenario muy distinto al de aquel conjunto que supo convertirse en protagonista del fútbol peruano.

Erick Osores advierte sobre el momento anímico de la ‘U’

La actuación del equipo no pasó inadvertida para Erick Osores, quien analizó el presente estudiantil en el programa ‘Fútbol en América’. El periodista consideró que la caída en Huancayo representa un golpe especialmente duro para las aspiraciones del vigente campeón y cuestionó la imagen que viene dejando en sus presentaciones más recientes.

“Universitario después de caer goleado en Huancayo, el campeón del Clausura, ve peligrar el tetra y ha caído de la manera más estrepitosa en un partido que significa más de lo mismo”, manifestó el comunicador. Su reflexión apunta a un problema que, desde su perspectiva, viene creciendo con el paso de las jornadas y que ya no puede atribuirse exclusivamente a una mala tarde.

Osores también recordó que los resultados recientes muestran una tendencia preocupante. Para el periodista, el equipo de Bustos necesita encontrar una respuesta antes de que la presión termine convirtiéndose en un obstáculo todavía mayor. “La ‘U’ viene empatando de local, perdiendo, ahora feo. Vale decir, ¿qué viene después? O bien se para Universitario, o bien se incorpora, o bien termina de caer en Huancayo y después hacer que el Monumental sea, en dos semanas prácticamente, el lugar de salvación, porque ya no habrá definitivamente otra opción”, señaló.

La confianza, el principal problema que debe resolver Bustos

Más allá de los aspectos tácticos, el análisis de Osores puso sobre la mesa un componente que puede resultar determinante en cualquier definición: la fortaleza mental. Universitario tiene futbolistas con experiencia en partidos de alta exigencia, pero esa jerarquía necesita trasladarse al terreno de juego. Cuando un equipo deja de confiar en sus propias capacidades, incluso las situaciones más sencillas pueden transformarse en complicaciones.

En ese sentido, el comunicador no considera que el camino hacia el título esté completamente cerrado. Reconoce que el plantel cuenta con jugadores capaces de cambiar el rumbo de una eliminatoria, aunque advierte que el talento individual no será suficiente si no existe una recuperación anímica. La obligación de los cremas será reencontrarse con esa seguridad que durante buena parte de la temporada les permitió resolver encuentros complicados.

“La ‘U’ tiene vida, sin duda alguna, pero necesita un psiquiatra para volver a tener confianza, porque es lo que le falta”, expresó Osores, utilizando una frase contundente para describir el estado emocional que, a su juicio, atraviesa el conjunto estudiantil.

Universitario se juega mucho más que una semifinal

El desafío para Fabián Bustos será reconstruir la confianza de sus dirigidos en cuestión de días. El entrenador deberá revisar los errores que quedaron expuestos ante Sport Huancayo, encontrar respuestas en su plantilla y preparar un equipo que pueda competir sin repetir las mismas dificultades. La exigencia será todavía mayor porque enfrente estará un rival que llega fortalecido después de quedarse con el Clausura y que ya demostró tener argumentos para complicar a los merengues.

La semifinal representa una oportunidad para cambiar por completo la historia de esta temporada. Universitario todavía tiene la posibilidad de disputar el título nacional y acercarse a un tetracampeonato que parecía estar al alcance de sus manos. Sin embargo, el camino ya no admite distracciones: necesita recuperar su identidad, corregir sus desaciertos y, sobre todo, volver a creer en sus propias posibilidades. De lo contrario, aquella goleada en Huancayo podría terminar marcando el inicio de un desenlace que pocos hinchas cremas imaginaban.