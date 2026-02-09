Por Redacción EC

El inicio de la Liga 1 2026 no solo ha traído sorprendentes resultados a nivel futbolístico, sino también diversas polémicas que siguen dando de qué hablar, tanto en los hinchas como en los medios deportivos. En esta oportunidad, la controversia surgió a raíz de la no publicación de los audios VAR en el fútbol peruano, lo que ha puesto en el ojo de la tormenta a los árbitros y a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). Frente a esta situación, el expresidente de la institución, Winston Reátegui, no dudó en referirse sobre esta decisión que ha originado una serie de cuestionamientos durante estos días. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿Por qué ya NO se publican los audios del VAR en la Liga 1 de Perú? Esto dijo Winston Reátegui
Deportes

¿Por qué ya NO se publican los audios del VAR en la Liga 1 de Perú? Esto dijo Winston Reátegui

La razón detrás del look más llamativo del Super Bowl: Mack Hollins aparece como preso y deja a todos en shock
Deportes

La razón detrás del look más llamativo del Super Bowl: Mack Hollins aparece como preso y deja a todos en shock

¡Polémica! Gabriel Costa comenta sobre la final del 2023 entre Alianza Lima vs. Universitario: “Les regalamos el campeonato”
Deportes

¡Polémica! Gabriel Costa comenta sobre la final del 2023 entre Alianza Lima vs. Universitario: “Les regalamos el campeonato”

Diego Rebagliati sorprende y envía mensaje directo a los hinchas de Alianza Lima por Pablo Guede: “Quiere tener casi todo controlado”
Deportes

Diego Rebagliati sorprende y envía mensaje directo a los hinchas de Alianza Lima por Pablo Guede: “Quiere tener casi todo controlado”