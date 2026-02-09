¿Por qué ya NO se publican los audios del VAR en la Liga 1 de Perú? Esto dijo Winston Reátegui

El inicio de la Liga 1 2026 no solo ha traído sorprendentes resultados a nivel futbolístico, sino también diversas polémicas que siguen dando de qué hablar, tanto en los hinchas como en los medios deportivos. En esta oportunidad, la controversia surgió a raíz de la no publicación de los audios VAR en el fútbol peruano, lo que ha puesto en el ojo de la tormenta a los árbitros y a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). Frente a esta situación, el expresidente de la institución, Winston Reátegui, no dudó en referirse sobre esta decisión que ha originado una serie de cuestionamientos durante estos días. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO WINSTON REÁTEGUI SOBRE LA NO PUBLICACIÓN DEL AUDIO VAR EN LA LIGA 1 2026?

A través de una entrevista al programa ‘Al L1mite’, que se transmite mediante L1MAX, Winston Reátegui opinó sobre las recientes polémicas que envuelven al sistema de videoarbitraje en la Liga 1 2026. De acuerdo con declaraciones del expresidente de la CONAR, la difusión de los audios del VAR siempre fue una de sus prioridades durante su gestión para transparentar la gestión arbitral, por lo que ahora no entiende la discontinuidad de esta medida adoptada por dicho organismo, presidido actualmente por Juan Sulca.

“Siempre quise saber por qué se dejaron de publicar los audios VAR. Cuando ingresé a la CONAR el año pasado, incentivé que se dé la publicación de los audios VAR por un tema estrictamente de transparencia, que sean públicos. Que los equipos también tengan la posibilidad de ir y que puedan escucharlo en todos los partidos. Estaba presupuestado para todo el año y después no sé qué pasó”, explicó el experto.

Asimismo, Reátegui dejó entrever que el fin de la difusión de las conversaciones del VAR habría provenido de los propios árbitros, ya que, según indicó, este grupo se sentía sometido a un escrutinio constante ante cada jugada polémica, por lo que instó a ser transparente con cada jugada. “Yo creo que les incomodaba más que todo a los árbitros, porque les incomodó mucho verse expuestos. Cuando yo estaba a cargo, yo les decía: ‘ustedes saben que van a estar en el ojo de la tormenta’”, sostuvo.

