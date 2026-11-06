La selección de Portugal inicia una nueva etapa tras la despedida de Cristiano Ronaldo, quien anunció su retiro internacional luego de varias diferencias con el entrenador Jorge Jesus. Su ausencia representa un cambio importante en el equipo y abre paso a una nueva figura encargada de llevar el brazalete de capitán. En medio de esta situación, el técnico portugués confirmó quién asumirá dicha responsabilidad y presentó una convocatoria de 28 futbolistas para afrontar los próximos encuentros de la Nations League. La decisión ha generado expectativa entre los seguidores del conjunto luso, que ahora deberá competir sin su principal referente. Descubre quién fue elegido como nuevo capitán, qué jugadores integran la convocatoria y cuáles serán los próximos desafíos de Portugal.

¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO CAPITÁN DE PORTUGAL TRAS LA SALIDA DE CRISTIANO RONALDO?

Jorge Jesus confirmó que Bernardo Silva será el encargado de asumir la capitanía de Portugal después del retiro internacional de Cristiano Ronaldo. El mediocampista de 32 años, actualmente en el Real Madrid, fue seleccionado debido a su amplia trayectoria con la camiseta portuguesa.

El entrenador explicó que Silva suma 115 partidos internacionales, una cifra que lo convierte en el futbolista con mayor experiencia dentro de la reciente convocatoria. Asimismo, destacó el rendimiento que viene mostrando durante su primera temporada en el conjunto español.

“Está pasando por una buena etapa en el Real Madrid y no es fácil ser titular en un equipo como el Real Madrid, uno de los mejores del mundo. No tengo ninguna duda sobre el valor de Bernardo”, afirmó Jorge Jesus durante una conferencia de prensa.

Bernardo Silva. (Foto: AFP) / PATRICIA DE MELO MOREIRA

¿QUIÉNES FUERON CONVOCADOS EN LA NUEVA LISTA DE PORTUGAL?

La primera convocatoria portuguesa sin Cristiano Ronaldo reúne a 28 futbolistas que buscarán mantener el buen desempeño del equipo en la Nations League. Jorge Jesus incluyó jugadores experimentados y jóvenes talentos distribuidos de la siguiente manera:

Arqueros: Diogo Costa, Rui Silva y Samuel Soares.

Diogo Costa, Rui Silva y Samuel Soares. Defensas: João Cancelo, Diogo Dalot, Alberto Costa, Rúben Dias, Renato Veiga, Tomás Araújo, António Silva y Nuno Tavares.

João Cancelo, Diogo Dalot, Alberto Costa, Rúben Dias, Renato Veiga, Tomás Araújo, António Silva y Nuno Tavares. Mediocampistas: Rúben Neves, João Palhinha, Mateus Fernandes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Rúben Neves, João Palhinha, Mateus Fernandes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva. Delanteros: Pedro Neto, Rodrigo Mora, Francisco Trincão, Rafael Leão, Geovany Quenda, Carlos Forbs, João Félix, Gonçalo Ramos, Fábio Silva y Gustavo Varela.

Esta lista representa el comienzo de una nueva etapa para Portugal, que deberá encontrar alternativas ofensivas tras la salida de su histórico goleador.

¿QUÉ PARTIDOS DISPUTARÁ PORTUGAL EN SU PRIMERA CONVOCATORIA SIN CRISTIANO?

Portugal afrontará dos encuentros correspondientes a la fase de grupos de la Nations League durante noviembre. Los compromisos programados son:

Portugal vs. Dinamarca | 14 de noviembre, a las 14:45 horas (Perú). Portugal vs. Gales | 17 de noviembre, a las 14:45 horas (Perú).

El conjunto portugués llega con cuatro victorias consecutivas en el Grupo A4 y ya aseguró su clasificación a los cuartos de final. Además, necesita sumar un punto para garantizar el primer lugar de su zona.

Estos encuentros marcarán el inicio de una etapa sin Cristiano Ronaldo, con Bernardo Silva como nuevo líder del equipo.

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