La abrupta salida de Christian Cueva de Emelec ha provocado una fuerte respuesta en la prensa ecuatoriana, que cuestionó su rendimiento, su profesionalismo y su estado físico durante los meses que permaneció en el club. El volante peruano rescindió contrato alegando motivos personales, pero su partida, ocurrida en plena recta final del Hexagonal del torneo local, no tardó en generar críticas y reacciones indignadas entre diversos comunicadores deportivos.

Mientras el club ya manejaba desde semanas atrás la posibilidad de su salida, varios comunicadores señalaron que su paso por Guayaquil nunca cumplió con las expectativas deportivas ni físicas que justificaban su fichaje. Para algunos panelistas, su tiempo en Emelec confirmó que la apuesta por él fue equivocada desde el inicio y terminó dejando al equipo con más dudas que soluciones verdaderamente útiles.

¿CÓMO CRITICÓ LA PRENSA ECUATORIANA A CHRISTIAN CUEVA?

Los comentarios más críticos provinieron del panelista Santiago Bucaram López, quien aseguró en el programa ‘De Una SF’ que el fichaje del peruano fue un desacierto desde el principio. En su intervención sostuvo que “era un error traerlo, era un error pagar y era un error tenerlo en el equipo”, y afirmó que el tiempo terminó por evidenciarlo.

El comunicador señaló que el volante “vino gordo, se fue más gordo” y desmintió las versiones que aseguraban que cumplía rutinas disciplinadas: “Mentían que se levantaba a las cinco de la mañana, que se iba a las diez de la noche, que se hacía quinientos abdominales todo el tiempo”.

Para él, la organización se dejó llevar por “cuentos fáciles” sobre la profesionalidad del jugador, lo que terminó frustrando cualquier expectativa, según informa la plataforma Infobae.

¿QUÉ FACTORES INTERNOS INFLUYERON EN LA SALIDA DE CHRISTIAN CUEVA DE EMELEC?

Aunque desde afuera su salida pareció repentina, dentro de Emelec ya se sabía que Cueva evaluaba marcharse desde hacía semanas, especialmente por una serie de problemas personales que lo afectaban fuera de la cancha.

El técnico Guillermo Duró reconoció que prescindir de él fue complicado por su calidad futbolística, pero aceptó que la decisión se tomó pensando en su bienestar. El entrenador explicó que el mediocampista no atravesaba un buen momento y por eso se determinó rescindir el contrato.

El ciclo de Cueva con el club incluyó 16 partidos, dos goles, dos asistencias y menos de 1.000 minutos, además de lesiones, una acusación de indisciplina y una notoria pérdida de protagonismo en el tramo final del torneo.

¿QUÉ RUMBO PODRÍA TOMAR AHORA LA CARRERA DEL CHRISTIAN CUEVA?

Tras quedar libre, Cueva retornó al Perú y ya analiza propuestas para continuar su carrera en la temporada 2026.

Su opción más avanzada proviene de Juan Pablo II, con quienes mantiene conversaciones para convertirse en refuerzo. También ha sido vinculado a Sport Boys y Universitario de Deportes; sin embargo, hasta ahora ninguna de estas instituciones ha presentado una propuesta formal y las pretensiones económicas del jugador complican cualquier negociación.

Con 34 años, el mediocampista busca un nuevo impulso profesional tras un ciclo breve y accidentado en el fútbol ecuatoriano.

