Alianza Lima no la pasa bien en los últimos días. Sumado a la eliminación en Copa Sudamericana ante U. de Chile, el cuadro victoriano cayó 2-1 ante Cienciano en Cusco y quedó muy lejos del primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1, en el que se encuentra nada menos que Universitario. Y, ahora, según Carlos Galván, exfutbolista crema, hay problemas en la interna relacionados con la conducción de Néstor Gorosito.

¿Problemas en la interna? El insólito motivo por el que ‘Pipo’ Gorosito decidió ‘borrar’ a Jesús Castillo de Alianza Lima, según el ‘Negro’ Galván’: “Defiendes a...”

El popular ‘Negro’ aseguró que la ausencia de Jesús Castillo, volante blanquiazul, quien no juega desde el 31 de julio, se debe a un cruce de palabras con el popular ‘Pipo’. Debido a ello, el estratega lo ha dejado de lado.

“Si a Castillo lo juzgan porque le dijo algo al profesor (Gorosito) y nunca más lo pusieron...”, empezó diciendo Galván en A Presión. Luego, añadió: “Él no tenía que ir a un entrenamiento, pero igual fue a entrenar. Tenía libre, pero fue a entrenador igual”.

Por último, el exzaguero crema reveló cuál fue el reclamo puntual de Castillo: “Defiendes a los que salen de noche y no me vas a defender a mí”. Dicha declaración sorprendió al resto de panelistas de este espacio que se transmite por YouTube.

Nestor Gorosito se encuentra en el ojo de la tormenta tras dos derrotas consecutivas. | FOTO: AFP

‘La Cobra’ y su irónico comentario tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: “Ven una ‘U’ y empiezan los fantasmas”

‘La Cobra’, conocido streamer argentino, hizo un comentario bastante irónico sobre la eliminación del cuadro victoriano en la Copa Sudamericana. “Chicos, qué tan cierto es que Alianza Lima ve una ‘U’ adelante del rival y empiezan los fantasmas. No lo digo yo, amigo, lo dicen los datos”, fue la sarcástica opinión del argentino, quien en otras oportunidades también se ha referido a Alianza.

Recordemos que ‘La Cobra’ es hincha acérrimo de Boca Juniors, club que fue eliminado por el equipo dirigido por Gorosito en la fase previa de la Copa Libertadores.

Los cibernautas expresaron diferentes puntos de vista sobre lo sucedido ‘La Cobra’. “Está picón por la eliminación a Boca”, “Deja de llorar Cobrita”, “Eso es verdad, Alianza tiembla con la ‘U’”, “Cobra sigue molesto porque a Boca lo mandó a casa mi Alianza”, fueron algunas de las expresiones.

'La Cobra' se refirió de manera irónica a la eliminación de Alianza en la Sudamericana. | Foto: La Cobra (Kick)





Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Lunes 29 de setiembre

- UTC 2-0 Los Chankas

- Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC

Martes 30 de setiembre

- Sport Huancayo vs Alianza Universidad (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs ADT (15:15 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Cusco FC vs Deportivo Garcilaso (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Miércoles 01 de octubre

- Alianza Atlético vs Universitario (18:00 horas / estadio Mansiche de Trujillo / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Atlético Grau (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Jueves 02 de octubre

- Melgar vs Cienciano (19:30 horas / estadio Monumental de la UNSA en Arequipa / L1 MAX)

Descansan: Sport Boys y Comerciantes Unidos